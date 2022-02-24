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Українська армія завдає ворогові суттєвих втрат, знищує техніку та особовий склад окупантів - Резніков

У своєму зверненні, оприлюдненому в четвер, глава Міноборони зазначив, що Росія поширює фейки "начебто про бажання частини українських чиновників залишити робочі місця"
Збройні сили України завдають російській армії суттєвих втрат, знищуючи військову техніку та особовий склад окупантів.
Українська армія завдає ворогові суттєвих втрат, знищує техніку та особовий склад окупантів - Резніков Фото: Слово і Діло

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У своєму зверненні, оприлюдненому в четвер, глава Міноборони зазначив, що Росія поширює фейки "начебто про бажання частини українських чиновників залишити робочі місця".

"Це дезінформація. Не дочекаються. Я в Києві. Згідно з протоколом безпеки, а також для проведення невідкладних нарад доводиться змінювати місцеперебування. Усі заступники міністра оборони працюють за своїми функціональними завданнями. У Міністерстві оборони та Генеральному штабі всі на місцях виконують свої обов'язки", - наголосив Резніков.

За його словами, управління обороною повністю кероване та здійснюється за всіма напрямками, де Росія атакувала Україну.

"Я постійно на зв’язку з командуванням Збройних сил України, президентом України і прем’єр-міністром України. Також веду перемовини з міжнародними партнерами. Армія продовжує наносити ворогу суттєвих втрат, знищувати техніку і особовий склад окупантів. Ми обов’язково переможемо!" - підсумував Резніков.

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24 02 2022 17:15
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