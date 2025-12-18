Українська делегація може прибути до Маямі на переговори зі США після контактів Вашингтона з рф – ЗМІ

Водночас у Вашингтоні наголошують, що тристоронні переговори за участю України, США та росії наразі не плануються.

Українська делегація на чолі з секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим може найближчими днями вирушити до Маямі для переговорів із представниками США.

Про це Axios повідомив співрозмовник у Білому домі.

Очікується, що 20–21 грудня до Маямі прибуде глава російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв — представник кремля на неформальних переговорах щодо так званого "мирного плану" США. За даними джерел, він планує зустрітися зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

За словами співрозмовників у Білому домі, українська делегація також може провести окремі зустрічі з Віткоффом і Кушнером наприкінці цього тижня. Водночас у Вашингтоні наголошують, що тристоронні переговори за участю України, США та росії наразі не плануються.

Як повідомляє Politico з посиланням на джерела, американські та російські чиновники можуть зустрітися вже цими вихідними для обговорення можливих шляхів завершення війни рф проти України. При цьому один зі співрозмовників видання зазначив, що Рустем Умєров може зустрітися з американською стороною до контактів США з росією, наголосивши, що «плани залишаються гнучкими».

В адміністрації президента США Дональда Трампа вважають, що росія в межах потенційної угоди може погодитися на західні гарантії безпеки для України та її членство в ЄС, однак владімір путін наразі не демонструє готовності до таких кроків.

Нагадаємо, раніше українські та американські посадовці провели переговори в Берліні. За словами Стіва Віткоффа, сторонам вдалося досягти «значного прогресу», однак президент Володимир Зеленський зазначив, що позиції Києва і Вашингтона щодо територіальних питань усе ще різняться.