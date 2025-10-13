Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Українська делегація в США проведе ключові переговори

13 жовтня 2025, 15:06
Українська делегація в США проведе ключові переговори
Фото: radiosvoboda.org
Кінцева мета це примусити москву до завершення війни й забезпечити справедливий мир.

Українська делегація на чолі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та секретарем РНБО Рустемом Умєровим вирушила до Вашингтону для проведення серії важливих переговорів. 

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у понеділок, 13 жовтня.

За його словами, тиждень буде насиченим, а серед головних тем зустрічей – посилення української системи протиповітряної оборони, підвищення ударних спроможностей ЗСУ, зміцнення енергетичної стійкості напередодні зими, а також посилення санкційного тиску на росію.

"Кінцева мета незмінна – досягнення сталого та справедливого миру шляхом примусу росії до завершення війни", – наголосив Єрмак.

Вчора ми писали, що Зеленський і Трамп провели другу розмову за два дні

 
