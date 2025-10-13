Українська делегація в США проведе ключові переговори
Українська делегація на чолі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та секретарем РНБО Рустемом Умєровим вирушила до Вашингтону для проведення серії важливих переговорів.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у понеділок, 13 жовтня.
За його словами, тиждень буде насиченим, а серед головних тем зустрічей – посилення української системи протиповітряної оборони, підвищення ударних спроможностей ЗСУ, зміцнення енергетичної стійкості напередодні зими, а також посилення санкційного тиску на росію.
"Кінцева мета незмінна – досягнення сталого та справедливого миру шляхом примусу росії до завершення війни", – наголосив Єрмак.
Вчора ми писали, що Зеленський і Трамп провели другу розмову за два дні.