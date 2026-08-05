Українська Fire Point готує нову систему Freyja спільно з провідними оборонними компаніями Європи

Українська компанія розраховує вперше перехопити балістичну ракету до середини 2027 року.

Український виробник ракет і безпілотників Fire Point розпочав інтеграцію європейських технологій у нову систему протиракетної оборони Freyja, яка має забезпечити перехоплення російських балістичних ракет.

Про це повідомляє Reuters.

За словами генеральної директорки компанії Ірини Терех, Fire Point вже домовилася про співпрацю з 13 європейськими оборонними компаніями, які постачатимуть ключові компоненти для майбутньої системи. Наразі інженери працюють над об'єднанням радарів, систем наведення, каналів передачі даних і ракети-перехоплювача в єдиний комплекс.

Проєкт Freyja офіційно стартував у Парижі минулого місяця. До нього долучилися десять урядів і дванадцять оборонних компаній, серед яких Eurosam, Leonardo, Thales, Saab, Kongsberg та Diehl Defence.

Основою української системи стане ракета FP7.X – модернізована версія балістичної ракети FP7, яку адаптують для перехоплення ворожих цілей. У Fire Point розраховують провести перше успішне випробування із перехопленням балістичної ракети до середини 2027 року.

"Майже все узгоджено. Ми вже перейшли до найскладнішої та найінтенсивнішої фази проєкту", – заявила Терех.

За її словами, компанія вже провела щонайменше п'ять випробувань ракети-перехоплювача. Норвезька Kongsberg відповідає за створення командного центру, який поєднає всі компоненти системи, а німецька Diehl Defence веде переговори щодо постачання головок самонаведення.

Fire Point планує, що вартість однієї ракети-перехоплювача становитиме менш як 1 млн євро (близько 1,2 млн доларів) – від чверті до шостої частини вартості перехоплювача Patriot.

Компанія також продовжує розробку власних ударних ракет. Балістична ракета FP7 зараз проходить сертифікацію Міністерства оборони України, а її перше бойове застосування очікується вже на початку осені.

Крім того, до кінця осені Fire Point планує випробувати більшу балістичну ракету FP9, яка, за твердженням компанії, матиме достатню дальність для ураження цілей у москві.

Паралельно триває розробка українського реактивного двигуна для крилатої ракети FP5 Flamingo. Після завершення випробувань власного двигуна компанія розраховує значно збільшити виробництво цієї ракети, яка вже застосовувалася для ударів по військових об'єктах на території росії.