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Українська Fire Point розширює співпрацю з Німеччиною у сфері протиракетної оборони – Reuters

26 червня 2026, 17:18
Українська Fire Point розширює співпрацю з Німеччиною у сфері протиракетної оборони – Reuters
джерело pravda
Наразі Fire Point очікує схвалення європейських урядів, щоб розпочати випробування ракет-перехоплювачів із радіолокаційною системою.

Українська компанія Fire Point прискорює розробку європейської системи протиракетної оборони Freyja після угоди з німецьким виробником радарів Hensoldt.

Про це пише Reuters.

Співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман заявив, що компанія збирається до осені провести бойові випробування балістичної ракети FP-9, здатної нести 800-кілограмову боєголовку на відстань до 850 км, що ставить москву у зону ураження.

"Щось змінилося: наш уряд та багато інших європейських урядів, наприклад, уряд Німеччини, підключилися до ініціативи. Якщо, наприклад, кожен європейський уряд почне швидко діяти, ми зможемо створити перехоплювачі до кінця цього року", – заявив Штілерман.

За його словами, компанія перебуває в процесі підписання угоди з Hensoldt щодо постачання інфрачервоного пристрою самонаведення для ракети-перехоплювача, а також веде переговори з іншою європейською фірмою щодо постачання радіочастотної головки самонаведення. Штілерман додав, що наразі Fire Point очікує схвалення європейських урядів, щоб розпочати випробування ракет-перехоплювачів із радіолокаційною системою.

НімеччинавійнаППОFire PointFreyja

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