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Українська команда посіла перше місце на чемпіонаті світу з ММА серед дітей, юнаків та юніорів

Спортсмени завоювали 17 золотих, 18 срібних і 17 бронзових нагород
За словами Палатного, такий успіх команди став можливий завдяки "наполегливій праці кожного юного спортсмена під професійним наставництвом команди тренерів та якісній роботі керівництва Федерації ММА".
Українська команда посіла перше місце на чемпіонаті світу з ММА серед дітей, юнаків та юніорів Фото: Інтерфакс-Україна

Українська команда посіла перше місце з 23 країн на Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та юніорів "Софія-2021", повідомив голова виконкому партії "УДАР", почесний президент Національної федерації змішаних єдиноборств ММА України Артур Палатний.

"Наші юні спортсмени завоювали 17 золотих, 18 срібних і 17 бронзових нагород", - зазначив Палатний на своїй сторінці у Facebook.

Він також додав, що українським бійцям ММА вдалося обійти в командному заліку Росію і США.

За словами Палатного, такий успіх команди став можливий завдяки "наполегливій праці кожного юного спортсмена під професійним наставництвом команди тренерів та якісній роботі керівництва Федерації ММА".

Фото: Інтерфакс-Україна

Президент федерації привітав спортивне співтовариство і наголосив, що виховання чемпіонів націлене не тільки на прищеплення молоді волі до перемоги, а й виховання покоління активних і патріотичних громадян. "Ви не просто працюєте на результат, ви робите дуже великий внесок у майбутнє українського спорту, зокрема і ММА", - додав він.

 

Чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та юніорів відбувався з 30 липня до 1 серпня в Болгарії. У складі української збірної на чемпіонат вирушили 68 спортсменів і 32 тренерів.

 

Це найбільша делегація за всю історію збірної України на чемпіонатах, а також найбільша делегація на чемпіонаті у Софії.

Фото: Інтерфакс-Україна

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03 08 2021 16:58
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