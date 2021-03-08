Українська команда посіла перше місце на чемпіонаті світу з ММА серед дітей, юнаків та юніорів

Українська команда посіла перше місце з 23 країн на Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та юніорів "Софія-2021", повідомив голова виконкому партії "УДАР", почесний президент Національної федерації змішаних єдиноборств ММА України Артур Палатний.

"Наші юні спортсмени завоювали 17 золотих, 18 срібних і 17 бронзових нагород", - зазначив Палатний на своїй сторінці у Facebook.

Він також додав, що українським бійцям ММА вдалося обійти в командному заліку Росію і США.

За словами Палатного, такий успіх команди став можливий завдяки "наполегливій праці кожного юного спортсмена під професійним наставництвом команди тренерів та якісній роботі керівництва Федерації ММА".

Фото: Інтерфакс-Україна

Президент федерації привітав спортивне співтовариство і наголосив, що виховання чемпіонів націлене не тільки на прищеплення молоді волі до перемоги, а й виховання покоління активних і патріотичних громадян. "Ви не просто працюєте на результат, ви робите дуже великий внесок у майбутнє українського спорту, зокрема і ММА", - додав він.

Чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та юніорів відбувався з 30 липня до 1 серпня в Болгарії. У складі української збірної на чемпіонат вирушили 68 спортсменів і 32 тренерів.

Це найбільша делегація за всю історію збірної України на чемпіонатах, а також найбільша делегація на чемпіонаті у Софії.

Фото: Інтерфакс-Україна

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