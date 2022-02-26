CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнська криптоспільнота готова надати винагороду за будь-яку інформацію про криптогаманці російських та білоруських політиків та їх наближчого оточення (їхніх представників, довірених осіб та дітей).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська криптоспільнота готова заплатити за інформацію про криптогаманці російських,білоруських політи
"В умовах війни політичні злочинці та їх посіпаки можуть спробувати вивести свої капітали в криптоактиви", - зазначив Федоров
Фото: з вільного доступу
Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє "Економічна правда".
"В умовах війни політичні злочинці та їх посіпаки можуть спробувати вивести свої капітали в криптоактиви. Ми будемо їх переслідувати. Всі їхні криптокапітали будуть марковані, їх цінність буде дорівнювати 0", - зазначив він.
Федоров заявив, що з відповідної інформацією треба звертатись до @ArtemAf.
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26 02 2022 13:09 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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