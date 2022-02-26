Українська криптоспільнота готова заплатити за інформацію про криптогаманці російських,білоруських політи "В умовах війни політичні злочинці та їх посіпаки можуть спробувати вивести свої капітали в криптоактиви", - зазначив Федоров

Українська криптоспільнота готова надати винагороду за будь-яку інформацію про криптогаманці російських та білоруських політиків та їх наближчого оточення (їхніх представників, довірених осіб та дітей).

Фото: з вільного доступу

Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє "Економічна правда". "В умовах війни політичні злочинці та їх посіпаки можуть спробувати вивести свої капітали в криптоактиви. Ми будемо їх переслідувати. Всі їхні криптокапітали будуть марковані, їх цінність буде дорівнювати 0", - зазначив він. Федоров заявив, що з відповідної інформацією треба звертатись до @ArtemAf. Читайте також: Шмигаль створює оперативний економічний штаб

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію