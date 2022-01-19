Українська підприємиця потрапила у список Forbes 50 найвпливовіших жінок, старших за 50 років

Forbes називає Філю Жебровську однією з найбагатших та найуспішніших бізнеследі України

Українська підприємиця Філя Жебровська, яка є головою наглядової ради "Фармак", потрапила до переліку 50 найвпливовіших жінок, старших за 50 років, за версією Forbes.

Про це йдеться на сайті видання, повідомляє "Громадське".

До переліку потрапили підприємиці, політикині, вчені та письменниці з Європи, Близького Сходу й Африки.

Forbes називає Філю Жебровську однією з найбагатших та найуспішніших бізнеследі України. "Вона допомогла виростити фармацевтичну компанію "Фармак" до одного з найбільших експортерів фармацевтичних препаратів в Україні", - йдеться в описі профайлу українки.

Жебровська була гендиректоркою компанії з 1995 по 2007 рік, а впродовж останніх 14 років вона обіймає посаду голови правління.

Крім того, підприємиця володіє 100 патентами України. Вона посідає 26 місце серед 100 найбагатших українців. Її статки оцінюють у 390 мільйонів доларів.

До рейтингу Forbes також потрапила білоруська письменниця Світлана Алексієвич, британська акторка Джуді Денч, дослідниця та нобелівська лауреатка з хімії Еммануель Шарпентьє, розробниця COVID-вакцини Сара Гілберт, співзасновниця компанії BioNTech Озлем Тюреджі та багато інших жінок.