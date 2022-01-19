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Українська підприємиця потрапила у список Forbes 50 найвпливовіших жінок, старших за 50 років

Forbes називає Філю Жебровську однією з найбагатших та найуспішніших бізнеследі України
Українська підприємиця Філя Жебровська, яка є головою наглядової ради "Фармак", потрапила до переліку 50 найвпливовіших жінок, старших за 50 років, за версією Forbes.
Українська підприємиця потрапила у список Forbes 50 найвпливовіших жінок, старших за 50 років Українська підприємиця Філя Жебровська Фото: Facebook / Filya Zhebrovska

Про це йдеться на сайті видання, повідомляє "Громадське".

До переліку потрапили підприємиці, політикині, вчені та письменниці з Європи, Близького Сходу й Африки.

Forbes називає Філю Жебровську однією з найбагатших та найуспішніших бізнеследі України. "Вона допомогла виростити фармацевтичну компанію "Фармак" до одного з найбільших експортерів фармацевтичних препаратів в Україні", - йдеться в описі профайлу українки.

Жебровська була гендиректоркою компанії з 1995 по 2007 рік, а впродовж останніх 14 років вона обіймає посаду голови правління.

Крім того, підприємиця володіє 100 патентами України. Вона посідає 26 місце серед 100 найбагатших українців. Її статки оцінюють у 390 мільйонів доларів.

До рейтингу Forbes також потрапила білоруська письменниця Світлана Алексієвич, британська акторка Джуді Денч, дослідниця та нобелівська лауреатка з хімії Еммануель Шарпентьє, розробниця COVID-вакцини Сара Гілберт, співзасновниця компанії BioNTech Озлем Тюреджі та багато інших жінок.

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19 01 2022 17:50
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