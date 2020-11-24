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Українська пієприємиця потрапила у сотню найвпливовіших жінок за версією BBC. Що про неї відомо?

Також підприємиця в березні 2020 року журнал Массачусетського університету технологій включив українку до списку "35 інноваторів до 35 років"
BBC оприлюднило перелік зі 100 найвпливовіших жінок світу, до якого потрапила білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська, британська науковиця Сара Гілберт, яка працює над «оксфордською» вакциною проти COVID-19, а також українська підприємиця Анастасія Волкова, яка допомагає фермерам із врожаєм завдяки технологіям.
Українська пієприємиця потрапила у сотню найвпливовіших жінок за версією BBC. Що про неї відомо? Анастасія Волкова

Як пише "Громадське" з посиланням на BBC, Анастасія - "підприємиця та сільськогосподарська інноваторка, яка використовує науки й технології для розв'язання продовольчих питань".

Дівчина спершу здобула ступінь бакалавра в Національному авіаційному університеті (2012), а магістратуру закінчила у Варшавському технологічному університеті (2014). Потім Анастасія переїхала до Австралії, де у Сіднейському університеті захистила докторську дисертацію (2018).

Також у 2016 році вона заснувала стартап Flurosat у 2016 році, який допомагає фермерам оптимізувати врожайність. Компанія аналізує супутникові знімки полів, фотографії з дронів, застосовує технології штучного інтелекту та на основі цієї інформації радить, що робити з врожаєм.

Зокрема Flurosat попереджає аграріїв про потенційні проблеми з врожаєм, наприклад, про те, що рослинам не вистачає поживних речовин чи про те, що місце не сприятливе для посіву. Також фермерам рекомендують, як поливати рослини та чи використовувати добрива.

Головний офіс компанії розташовується у Сіднеї, а також офіси є у Києві, Сан-Франциско та Курітібі (Бразилія).

Рейтинг BBC не єдиний, куди потрапила Волкова. Зокрема у березні 2020 року журнал Массачусетського університету технологій включив українку до списку "35 інноваторів до 35 років".

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24 11 2020 14:22
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