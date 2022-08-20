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Українська спортсменка виграла золото та показала найкращий результат сезону на чемпіонаті Європи 2022

Українська спортсменка Марина Бех-Романчук виграла золото в потрійному стрибку, показавши результат 15.02 метра.
Українська спортсменка виграла золото та показала найкращий результат сезону на чемпіонаті Європи 2022 Джерело: pravda.com.ua

Про це пише "Суспільне".

Днем раніше Бех-Романчук фінішувала на 4-й позиції у стрибках у довжину (6.76 м). Вона втратила бронзову медаль, оскільки одна із суперниць обійшла її в останній спробі (6.80 м).

Це перше золото збірної України на ЧЄ-2022 з легкої атлетики. Загалом в активі української збірної вже 4 медалі (1 золото, 1 срібло, 2 бронзи).

Раніше повідомлялось, що Україна здобула сьоме "золото" чемпіонату Європи в артистичному плаванні.

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20 08 2022 15:15
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