Українська спортсменка виграла золото та показала найкращий результат сезону на чемпіонаті Європи 2022

Українська спортсменка Марина Бех-Романчук виграла золото в потрійному стрибку, показавши результат 15.02 метра.

Про це пише "Суспільне".

Днем раніше Бех-Романчук фінішувала на 4-й позиції у стрибках у довжину (6.76 м). Вона втратила бронзову медаль, оскільки одна із суперниць обійшла її в останній спробі (6.80 м).

Це перше золото збірної України на ЧЄ-2022 з легкої атлетики. Загалом в активі української збірної вже 4 медалі (1 золото, 1 срібло, 2 бронзи).

Раніше повідомлялось, що Україна здобула сьоме "золото" чемпіонату Європи в артистичному плаванні.