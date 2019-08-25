Українська сторона вимушено припинила демонтаж укріплень біля мосту в Станиці Луганській, - СЦКК
Згідно з інформацією, станом на 9:00 зі сторони бойовиків не почались інженерні роботи, повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
"На зазначену ділянку прибули представники СММ ОБСЄ з метою оцінки оперативної обстановки, з’ясування поточного стану справ на нашій стороні та заходів, які проводяться. Варто наголосити, що українська сторона змушена зупинити всі роботи до початку синхронного демонтажу на ділянці розведення номер 1", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що українська сторона зранку 24 серпня почала демонтаж фортифікаційних споруд біля зруйнованого моста через Сіверський Донець у Станиці Луганській.
Нагадаємо, що 31 липня Тристороння контактна група домовилася про початок розмінування прилеглих до мосту в Станиці Луганській територій з 1 серпня.
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