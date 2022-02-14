СПОРТ НОВИНИУкраїнка Катерина Бондаренко та Керол Чжао з Канади виграли турнір ITF W25 у мексиканському місті Канкун.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська тенісистка Бондаренко виграла парний турнір ITF у Мексиці
Фото: btu.org.
У фінальному поєдинку Катерина та Керол у напруженому поєдинку перемогли Жаклін Кабай Авад зі Швеції та ізраїльтянку Ліну Глушко - 7:5, 6:7 (5:7), 10:7, повідомляє BTU.
35-річна Бондаренко записала до свого активу восьмий парний титул у кар'єрі та четвертий на турнірах ITF.
Востаннє Катерина ставала чемпіонкою у парі 2020 року, коли разом із Шарон Фішман з Канади стала чемпіонкою турніру WTA у Монтерреї (Мексика).
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