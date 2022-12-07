Українська журналістка відмовилась від німецької премії, щоб не розділяти її з росіянином

Українська журналістка Оксана Романюк відмовилася від німецької премії Palm Foundation за свободу слова через те, що організатори вирішили поділити нагороду між нею та російським пропагандистом Олексієм Венедиктовим.

Про це журналістка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, організатори вирішили розділити премію між українкою та росіянином, "Україна, росія, символізм, "обидві країни постраждали". Проте жінка відмовилась.

"Я не уявляю, як би я могла фізично стати на одну сцену та розділити одну нагороду з Венедиктовим. Зі службовим лібералом кремля, політтехнологом, який не раз просував кремлівську пропаганду, публічно називав путіна своїм єдиним начальником", що хвалився зв’язками з лавровим, пєсковим, та іншими функціонерами, і так далі", – заявила журналістка.

Цікаво те, що сам Венедиктов про це знав і його таке рішення ані трохи не збентежило. Натомість він почав вихвалятися тим, що став першим росіянином, який отримав цю премію.

Проте Оксана Романюк не має претензій до організаторів, адже вони мають свою усталену картину світу і не до кінця розуміють контексту подій між Україною та росією.

"Вони щиро дуже далекі від наших реалій. Це західноєвропейська християнська етика, миротворці, простягніть руки один одному. Ми довго листувалися з ними, і продовжуємо листуватися. Їм непросто вийти за рамки усталеної картини світу і зрозуміти те, що відбувається тут. Але я знаю, що мені все ж вдалося викликати в них запитання і внутрішні дискусії, – написала Оксана Романюк. – Попереду в нас ще багато роботи і багато роз'яснень, щоб розвіяти російську імперську магію".

Нагадаємо, Оксана Романюк – це українська журналістка, правозахисниця, директорка Інституту масової інформації (ІМІ). Олексій Венедиктов – російський журналіст, головний редактор, співвласник і ведучий передач радіостанції "Эхо москвы".

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