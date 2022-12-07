Матеріали:
Теми:

Українська журналістка відмовилась від німецької премії, щоб не розділяти її з росіянином

07 грудня 2022, 09:05
Українська журналістка відмовилась від німецької премії, щоб не розділяти її з росіянином
Джерело: facebook.com
Українська журналістка Оксана Романюк відмовилася від німецької премії Palm Foundation за свободу слова через те, що організатори вирішили поділити нагороду між нею та російським пропагандистом Олексієм Венедиктовим.

Про це журналістка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, організатори вирішили розділити премію між українкою та росіянином, "Україна, росія, символізм, "обидві країни постраждали". Проте жінка відмовилась.

"Я не уявляю, як би я могла фізично стати на одну сцену та розділити одну нагороду з Венедиктовим. Зі службовим лібералом кремля, політтехнологом, який не раз просував кремлівську пропаганду, публічно називав путіна своїм єдиним начальником", що хвалився зв’язками з лавровим, пєсковим, та іншими функціонерами, і так далі", – заявила журналістка.

Цікаво те, що сам Венедиктов про це знав і його таке рішення ані трохи не збентежило. Натомість він почав вихвалятися тим, що став першим росіянином, який отримав цю премію.

Проте Оксана Романюк не має претензій до організаторів, адже вони мають свою усталену картину світу і не до кінця розуміють контексту подій між Україною та росією.

"Вони щиро дуже далекі від наших реалій. Це західноєвропейська християнська етика, миротворці, простягніть руки один одному. Ми довго листувалися з ними, і продовжуємо листуватися. Їм непросто вийти за рамки усталеної картини світу і зрозуміти те, що відбувається тут. Але я знаю, що мені все ж вдалося викликати в них запитання і внутрішні дискусії, – написала Оксана Романюк. – Попереду в нас ще багато роботи і багато роз'яснень, щоб розвіяти російську імперську магію".

Нагадаємо, Оксана Романюк – це українська журналістка, правозахисниця, директорка Інституту масової інформації (ІМІ). Олексій Венедиктов – російський журналіст, головний редактор, співвласник і ведучий передач радіостанції "Эхо москвы". 

Раніше повідомлялось, що Олена Зеленська отримала премію The Hillary Rodham Clinton Awards.

журналістикапреміяВенедиктов

Останні матеріали

Нестача боєприпасів, уроки від повітряних атак та нескінченний наступ росіян на Бахмут – Філліпс О’Брайен
Cуспільство
Нестача боєприпасів, уроки від повітряних атак та нескінченний наступ росіян на Бахмут – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 07 грудня 2022, 12:34
Полювання на відьом – хейт середньовіччя. Як би не спалити
Полювання на відьом – хейт середньовіччя. Як би не спалити "Пташку" у тому ж багатті
Дмитро Редько – 07 грудня 2022, 09:32
путінські пропагандони вимагають у населення грошей через невдачі на війні. Та, як звичайно, погрожують
Cуспільство
путінські пропагандони вимагають у населення грошей через невдачі на війні. Та, як звичайно, погрожують "кузькіною мамою" світу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 07 грудня 2022, 08:55
Корупція та прагнення генералів до традиційних
Технології
Корупція та прагнення генералів до традиційних "радянських стандартів" поховали російські повітряні сили. Повітряна війна, частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 06 грудня 2022, 12:55
росія та Україна ведуть першу повномасштабну війну безпілотників. Санкції діють –
Технології
росія та Україна ведуть першу повномасштабну війну безпілотників. Санкції діють – "орланів" поменшало – The Washington Post
06 грудня 2022, 11:52
Пентагон планує суттєве розширення військових навчань для України. Та до чого тут Елвіс Преслі – The Washington Post і Марк Гертлінг
Технології
Пентагон планує суттєве розширення військових навчань для України. Та до чого тут Елвіс Преслі – The Washington Post і Марк Гертлінг
Переклад iPress – 05 грудня 2022, 14:59
Російський мільярдер продає війну путіна cуспільству. Як Юрій Ковальчук допомагає давньому товаришу путіну – Wall Street Journal
Російський мільярдер продає війну путіна cуспільству. Як Юрій Ковальчук допомагає давньому товаришу путіну – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 грудня 2022, 10:24
Титанічна оборона українців в районі Бахмута і просування на схід в районі Куп’янська – Том Купер
Cуспільство
Титанічна оборона українців в районі Бахмута і просування на схід в районі Куп’янська – Том Купер
Переклад iPress – 05 грудня 2022, 07:05
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється