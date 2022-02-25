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Українське телебачення на супутнику доступне в незакодованому вигляді

Українські медіагрупи в умовах воєнного стану мовитимуть у відкритому доступі на своїх міжнародних та незакодованих версіях
Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ), що входить до сфери управління Держспецзв'язку, звернувся до телеканалів із проханням розкодувати сигнали на супутнику.
Українське телебачення на супутнику доступне в незакодованому вигляді Фото: mn24.com.ua

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як зазначається у повідомленні Держспецзв'язку, це було зроблено для того, щоб українці за відсутності ефірного сигналу могли дивитися телебачення безоплатно на супутнику. "Для перегляду підійде будь-який простий супутниковий цифровий ресивер та супутникова антена", - наголосили у відомстві.

У Держспецзв'язку також подякували за підтримку усім телеканалам і приватним компаніям, які надають послуги супутникового телебачення.

Як повідомлялося, українські медіагрупи в умовах воєнного стану мовитимуть у відкритому доступі на своїх міжнародних та незакодованих версіях.

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25 02 2022 17:49
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