Українське телебачення на супутнику доступне в незакодованому вигляді
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Як зазначається у повідомленні Держспецзв'язку, це було зроблено для того, щоб українці за відсутності ефірного сигналу могли дивитися телебачення безоплатно на супутнику. "Для перегляду підійде будь-який простий супутниковий цифровий ресивер та супутникова антена", - наголосили у відомстві.
У Держспецзв'язку також подякували за підтримку усім телеканалам і приватним компаніям, які надають послуги супутникового телебачення.
Як повідомлялося, українські медіагрупи в умовах воєнного стану мовитимуть у відкритому доступі на своїх міжнародних та незакодованих версіях.
Нагадаємо, що мобільних операторів закликали не відключати абонентів, у яких закінчилися гроші на рахунку
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як підготуватися до надзвичайної ситуації - 10 порад від ДСНС
- ФОТО Бойовики обстріляли Станицю Луганську - снаряд влучив у дитсадок, у якому були діти
- ФОТО Ведучими церемонії "Оскар-2022" стануть три актриси
- Книги про інновації та уяву 1
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей 1