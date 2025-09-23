Українські атаки дронами різко скоротили експорт пального з росії та спричинили дефіцит бензину

Станом на середину вересня дефіцит пального охопив понад 10 регіонів рф.

Серія українських ударів дронами по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) різко знизила експорт дизельного пального з рф і спричинила дефіцит бензину в кількох регіонах країни.

Про це повідомляють Financial Times та Reuters.

З початку серпня під ударами опинилися 16 із 38 російських НПЗ, частина з них — кілька разів. Це вибило з роботи понад 1 млн барелів щоденних потужностей. За даними OilX і Vortexa, якщо нинішній темп атак збережеться, обсяги експорту дизелю у вересні впадуть до найнижчого місячного рівня з 2020 року. У москві вже обговорюють можливість повної заборони експорту дизельного пального до кінця року, хоча внутрішнього дефіциту наразі немає — виробництво перевищує споживання більш ніж на 50%.

Водночас удари по заводах спричинили дефіцит бензину, що особливо боляче вдарив по приватних нафтопереробних підприємствах і незалежних АЗС, які займають близько 40% ринку. Частина заправок тимчасово закрилася через нестачу палива.

"Керівник вирішив тимчасово закрити заправку, бо не було бензину. Заправка в сусідньому селі також закрилася, а на інших просто закінчився бензин", — розповіла співробітниця однієї з АЗС у Бєлгородській області.

На заправках великих нафтових компаній дефіциту немає, вони працюють у звичайному режимі. Першими жертвами бензинової кризи стали Далекий Схід та тимчасово окупований Крим, пізніше проблема поширилася на Поволжя, південну та центральну росію. Станом на середину вересня дефіцит охопив понад 10 регіонів, особливо популярні марки бензину Ai 92 і Ai 95.

Хоча дизельного пального вистачає, його біржова вартість на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі різко зросла, перевищивши 70 тисяч рублів за тонну, а біржа обмежила максимальний обсяг купівлі одним учасником, щоб стримати ціни.

Українські атаки на російські НПЗ також розглядають як стратегічний крок перед можливими переговорами з рф, підкреслює Forbes. В окремі дні обсяг переробки нафти в росії скоротився майже на п’яту частину, а експорт з ключових портів просів, що підштовхує москву до скорочення видобутку.