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Українські біатлоністи стали дев'ятими в естафеті пекінської Олімпіади
Фото: AP.
Чоловіча збірна України з біатлону у складі Богдана Цимбала, Артема Прими, Антона Дудченка та Дмитра Підручного увійшла до топ-10 в естафеті 4х7,5 км.
Українці використали на вогневих рубежах 12 додаткових патронів і з чотирма штрафними колами фінішували на 9-му місці, передає Укрінформ.
Перемогу здобули норвежці з одним штрафним колом, випередивши французів на 27 секунд, росіян - на 45.
Загалом в естафеті взяла участь 21 команда.
Нагороди зимових ігор-2022 в жіночій естафетній гонці 4х6 км біатлоністки розіграють у середу, 16 лютого.
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