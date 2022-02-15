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Українські біатлоністи стали дев'ятими в естафеті пекінської Олімпіади

В Пекині (Китай) триває 11-й день XXIV Олімпійських ігор.
Українські біатлоністи стали дев Фото: AP.

Чоловіча збірна України з біатлону у складі Богдана Цимбала, Артема Прими, Антона Дудченка та Дмитра Підручного увійшла до топ-10 в естафеті 4х7,5 км.

Українці використали на вогневих рубежах 12 додаткових патронів і з чотирма штрафними колами фінішували на 9-му місці, передає Укрінформ. 

Перемогу здобули норвежці з одним штрафним колом, випередивши французів на 27 секунд, росіян - на 45.

Загалом в естафеті взяла участь 21 команда.

Нагороди зимових ігор-2022 в жіночій естафетній гонці 4х6 км біатлоністки розіграють у середу, 16 лютого.

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15 02 2022 10:21
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