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ПОЛІТИКА

Українські бійці до зими можуть встигнути розірвати сухопутний коридор рф із Кримом – Буданов

18 вересня 2023, 08:41
Українські бійці до зими можуть встигнути розірвати сухопутний коридор рф із Кримом – Буданов
Фото: LIGA.net
Натомість росіяни у відчаї передчасно розгорнули резерви.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Сили оборони можуть встигнути розірвати сухопутний коридор росії з окупованим Кримом до настання зими.

Про це він сказав в інтервʼю The Economist

"Всупереч тому, що рф декларує, вона не має абсолютно ніякого стратегічного резерву", — наголосив глава ГУР.

За його словами, у 25 російської загальновійськової армії, яку зараз передчасно розгорнули на східному фронті навколо Лиману та Купʼянська, є лише 80% особового складу та 55% техніки від необхідної кількості.

Буданов додав, що чисельність мобілізаційного резерву є єдиною перевагою рф. "Людські ресурси у росії, щиро кажучи, необмежені. Якість низька, але достатньої кількості", — сказав глава розвідки. За його словами, інші російські ресурси виснажуються.

Крім того, Буданов вважає, що повільний темп просування проти окопаного і добре підготовленого ворога — це просто відображення реальності. Він не розуміє тих, хто пророкував швидкий крах російських ліній.

"Контрнаступ триває. В України ще є час. До настання брудного сезону ще більш як місяць. І це факт", — каже головний розвідник.

Також Буданов наголосив, що Україна готується протистояти можливим ударам окупантів по енергетичній інфраструктурі восени.

За його словами, Україна працює над спеціальною кампанією стримування та відплати, щоб протистояти можливим ударам окупантів по енергетичних об'єктах восени та взимку.

"Нехай почнуть. Вони також отримають відповідь", - заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України.

Він також відкинув припущення про те, що ударний потенціал України, що збільшився, може призвести до ескалації війни. За його словами, удари Сил оборони по окупантах не порушують правил ведення війни.

Будановвійнаконтрнаступ

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