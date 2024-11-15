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ПОЛІТИКА

Українські бійці на сході стримують російський наступ, чекаючи на зміни після приходу Трампа – AP

15 листопада 2024, 09:48
Українські бійці на сході стримують російський наступ, чекаючи на зміни після приходу Трампа – AP
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Українські війська готуються до "шторму" з боку США.

Намагаючись стримати російський наступ на сході України, українські війська готуються до "шторму" з боку США, що може виникнути після приходу до влади обраного президента Дональда Трампа.

Про це йдеться у матеріалі AP.

Видання поспілкувалося з бійцями 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Хартія.

У матеріалі йдеться, що солдати заправляють безпілотники, призначені для "доставки" вибухівки, їжею, водою та грілками для рук і запускають їх іншим бійцям, що також знаходяться на лінії фронту за 15 хвилин польоту.

Зокрема журналісти описали, як командир підрозділу з позивним Кіт постачає життєво необхідні продукти піхотинцям, які ведуть бій з російськими окупантами. Зазначається, що він керує невеликим безпілотником з підвальної кімнати, яку він жартома називає Airbnb, та скидає 10-кілограмові пакунки один за одним якомога ближче до позиції п’ятьох піхотинців. Цієї "передачі", за його словами вистачить на два-три дні.

Як пише видання, це приблизно той період, на який Кіт готовий будувати плани. На його думку, переобрання Трампа змінить щось у його житті, але спроби з’ясувати, що саме — він назвав "грою для політиків". Для нього важлива лише відстань, на яку просуваються або відступають російські війська на ділянці фронту, яка перебуває під його відповідальністю.

"Ми всіма силами намагаємося їх знищити і відвоювати наші території, щоб це не пішло далі, щоб не було більше зруйнованих міст і знищених життів… У своїй роботі ми повинні зосередитися на сьогоденні і намагатися робити це ефективно тут і зараз", — сказав Кіт, додавши, що він «не може позбутися відчуття шторму, що насувається".

Інший солдат Хартії із позивним Авіатор, який також запускає безпілотники з продуктами, каже, що все, що він може — лише виконувати свою роботу і сподіватися на краще. Його увага зосереджена на тому, скільки годин залишилося до світанку, а також коли російські війська виявлять безпілотники і зіб'ють їх.

"Ти відчуваєш, що ти корисний, що ти в потрібному місці, що від твоєї роботи залежить життя і здоров’я наших побратимів… Ми просто робимо свою роботу, у нас немає часу перейматися виборами", — сказав він.

Зазначається, що Авіатор повернувся в Україну з роботи в Польщі, щоб вступити до лав Сил оборони.

У матеріалі також розповідається й про іншого солдата — колишнього піхотинця — із позивним Толстяк, який керує майстернею з ремонту безпілотників неподалік. Зазначається, що він «не з чуток знає», що відбувається з територіями, захопленими Росією. Він воював у Бахмуті і бачив, як місто впало під ударами російських військ, які розбомбили його вщент. Він також зізнався, що іноді, читаючи новини, йому хочеться опустити руки. Але це просто "немислимо".

"Ми тут ніби в іншому світі… Коли ти бачиш, що твої товариші поранені або вбиті, це мотивує тебе", — сказав він.

СШАвійнаДональд ТрампЗСУ

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