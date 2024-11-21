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ПОЛІТИКА

Українські бомбардувальники випустили десять ракет Storm Shadow по командним пунктам росії – Forbes

21 листопада 2024, 12:32
Українські бомбардувальники випустили десять ракет Storm Shadow по командним пунктам росії – Forbes
Wikipedia
Такі операції є небезпечними і для українських пілотів.

Під час удару по Мар'їно у Курській області українські військові використали 10 ракет Storm Shadow, що може свідчити про полювання на надзвичайно важливу та укріплену ціль.

Про це повідомляє Forbes.

Там зауважили, що боєголовку Bomb Royal Ordnance Augmented Charge для цих ракет британська фірма BAE Systems  створила спеціально для ударів по підземних  бункерах та подібних укріплених об'єктах. 

російські блогери припускають, що з ураженого командного пункту російські та північнокорейські офіцери могли керувати операцією у Курській області. Через це вони називають атаку Сил оборони "розстрілом беззахисних". 

У Forbes вважають, що в операції ЗСУ могли брати участь п'ять модифікованих бомбардувальників Су-24, кожен з яких мав по дві ракети. На початку повномасштабного вторгнення українська авіація скидала на ворогів некеровані "тупі" бомби, та бити далекобійними ракетами по противнику безпечніше. Однак і такі операції становлять небезпеку.

 "Часто український пілот працює по цілях, коли на нього вже летить кілька ворожих ракет", — пояснив ексречник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Defence Express припустили, що ЗСУ за допомогою британських далекобійних ракет Storm Shadow атакували об'єкт російського президента владіміра путіна — заглиблений командний пункт, який знаходиться у селі Мар'їно у Курській області. 

ЗСУStorm ShadowКурськ

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