Українські борці Насібов і Беленюк вийшли у фінал на турнірі борців на Олімпіаді в Токіо

Жан Беленюк, який змагається у вазі до 87 кг, у півфіналі переміг хорвата Івана Хуклека й у фіналі зустрінеться в угорцем Віктором Лерінцом

Парвіз Насібов, який змагається у вазі до 67 кг, у півфіналі переміг єгиптянина Мохаммеда Ібрагіма Ель-Саєда.

Українські борці греко-римського стилю Жан Беленюк і Парвіз Насібов на Олімпіаді в Токіо перемогли своїх суперників у півфіналі й пройшли до фіналу змагань, забезпечивши собі щонайменше срібло, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Так, спортсмен і народний депутат Жан Беленюк, який змагається у вазі до 87 кг, у півфіналі переміг хорвата Івана Хуклека й у фіналі зустрінеться в угорцем Віктором Лерінцом.

Водночас Парвіз Насібов, який змагається у вазі до 67 кг, у півфіналі переміг єгиптянина Мохаммеда Ібрагіма Ель-Саєда. У фіналі він зустрінеться з іранським борцем Мохаммадом Реза Гераї.

Крім того, 3 серпня о 20:55 за місцевим часом українка Алла Черкасова зустрінеться в поєдинку за бронзову медаль у вільній боротьбі з японкою Сарою Дошо (вага до 68 кг).

За бронзу у вільній боротьбі (вага до 62 кг) також боротиметься й українська спортсменка Ірина Коляденко, яка програла у півфіналі, поступившись киргизькій спортсменці Айсулу Танібековій.

Нагадаємо, що легкоатлетка Марина Бех-Романчук посіла п'яте місце у фіналі стрибків у довжину на Олімпійських іграх у Токіо. Спортсменці вдалося виконати лише одну вдалу спробу.