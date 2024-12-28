Українські БПЛА можуть бити по цілях, розташованих на відстані до 2000 км – ГУР
28 грудня 2024, 12:49
Юсов підкреслив, що на відміну від рф, Україна не атакує російську цивільну інфраструктуру.
Українські дрони можуть бити по цілях, які знаходяться на відстані до двох тисяч кілометрів.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі "Новини.LIVE".
"Це вже не секрет, до 2 тисяч кілометрів українські далекобійні безпілотні літальні апарати вже можуть гіпотетично працювати", - сказав він.
Юсов підкреслив, що в ГУР не підтверджують і не спростовують те, коли в більшості випадків щось вибухає в росії.
"Можу тільки сказати, що вибухає там не просто так", - додав він.
За словами Юсова, інциденти в рф трапляються виключно на об'єктах, пов'язаних із військово-промисловим комплексом або російською армією.
"На відміну від того, що робить ворог, ми бачимо триваючі масовані обстріли цивільної інфраструктури в Україні. Це фактично воєнні злочини, про які говорить увесь світ. Інциденти в рф пов'язані виключно з військовими об'єктами, з військовою інфраструктурою", - підкреслив представник ГУР.