Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Українські БПЛА можуть бити по цілях, розташованих на відстані до 2000 км – ГУР

28 грудня 2024, 12:49
Українські БПЛА можуть бити по цілях, розташованих на відстані до 2000 км – ГУР
Юсов підкреслив, що на відміну від рф, Україна не атакує російську цивільну інфраструктуру.
Українські дрони можуть бити по цілях, які знаходяться на відстані до двох тисяч кілометрів.
 
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі "Новини.LIVE".
 
"Це вже не секрет, до 2 тисяч кілометрів українські далекобійні безпілотні літальні апарати вже можуть гіпотетично працювати", - сказав він.
 
Юсов підкреслив, що в ГУР не підтверджують і не спростовують те, коли в більшості випадків щось вибухає в росії.
 
"Можу тільки сказати, що вибухає там не просто так", - додав він.
 
За словами Юсова, інциденти в рф трапляються виключно на об'єктах, пов'язаних із військово-промисловим комплексом або російською армією.
 
"На відміну від того, що робить ворог, ми бачимо триваючі масовані обстріли цивільної інфраструктури в Україні. Це фактично воєнні злочини, про які говорить увесь світ. Інциденти в рф пов'язані виключно з військовими об'єктами, з військовою інфраструктурою", - підкреслив представник ГУР.

 

дронивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Політика
Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Переклад iPress – 27 грудня 2024, 13:54
росія випробовує європейських сусідів з НАТО. Які наслідки це матиме
Політика
росія випробовує європейських сусідів з НАТО. Які наслідки це матиме
Переклад iPress – 27 грудня 2024, 13:01
Європа на межі наявних запасів. НАТО не зможе захистити її від росії без США – Independent
Політика
Європа на межі наявних запасів. НАТО не зможе захистити її від росії без США – Independent
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 15:52
Мир чи безпека. Як вибори у Німеччині можуть вплинути на майбутню підтримку України – Atlantic Council
Політика
Мир чи безпека. Як вибори у Німеччині можуть вплинути на майбутню підтримку України – Atlantic Council
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 12:19
Попри продовження російського наступу, українські контратаки почастішали. Чому ресурси ЗСУ для захисту Великої Новосілки та Курахового обмежені – Ендрю Таннер
Cуспільство
Попри продовження російського наступу, українські контратаки почастішали. Чому ресурси ЗСУ для захисту Великої Новосілки та Курахового обмежені – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 08:49
Некомпетентні генерали та забуті куточки. Некомпетентність керівників – основні провали ЗСУ останнім часом – Том Купер
Політика
Некомпетентні генерали та забуті куточки. Некомпетентність керівників – основні провали ЗСУ останнім часом – Том Купер
Переклад iPress – 25 грудня 2024, 15:16
Cуспільство
"Понесе з України у синєє море кров ворожу". Українці відбили спробу штурму росіянами Херсона – Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 14:55
Політика
"Проєкт росія". План кремля з підриву демократії у США та світі – Дейв Трой
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 11:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється