Українські БПЛА можуть бити по цілях, розташованих на відстані до 2000 км – ГУР

Юсов підкреслив, що на відміну від рф, Україна не атакує російську цивільну інфраструктуру.

Українські дрони можуть бити по цілях, які знаходяться на відстані до двох тисяч кілометрів.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі "Новини.LIVE".

"Це вже не секрет, до 2 тисяч кілометрів українські далекобійні безпілотні літальні апарати вже можуть гіпотетично працювати", - сказав він.

Юсов підкреслив, що в ГУР не підтверджують і не спростовують те, коли в більшості випадків щось вибухає в росії.