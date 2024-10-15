Українські десантники полюють на російських морпіхів, причетних до воєнних злочинів – Forbes

Буковинські "малинові берети" учора повідомили, що ліквідували морпіхів, які причетні до страти дев'яти українських захисників у Курській області.

Десантники 82-ї та 95-ї бригад ЗСУ переслідують окупантів 155-ї ворожої бригади морської піхоти, яка причетна до страти у Курській області захисників. Українські військові, які знаходяться на південний схід і південний захід від позицій росіян, вже мстили їм, влаштовуючи засідки.

Про це повідомляє Forbes.

"... українські війська ненавидять 155-ту бригаду морської піхоти більше, ніж більшість російських підрозділів, — розповідає видання. — російська бригада нібито обезголовила чотирьох українців у серпні та виставила відрубані голови на жердинах — це поведінка, що зазвичай асоціюється з ісламськими терористичними групами".

Ще один випадок трапився у жовтні, коли росіяни прорвалися до позицій українських операторів БпЛА, роздягнули їх та вбили пострілами в голову. Вже 14 жовтня бійці 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади повідомили, що причетних до цього воєнного злочину російських морпіхів ліквідували. Вони назвали вдалим це "полювання на потвор", оскільки ніхто з них не залишився живим.

"Можна сказати, що цей процес українські десантники поставили на потік. Днями буковинські "малинові берети" влаштували засідку, в яку потрапили вбивці зі 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, які систематично порушують військове право", — наголошують у матеріалі.