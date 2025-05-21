Українські дрони атакували підприємство в рф, що виготовляє деталі для ракет "Кинджал" і "Іскандер"

росія продовжує через треті країни імпортувати технології.

У ніч на 21 травня підрозділи Сил безпілотних систем разом з іншими складовими Сил оборони атакували Болхівський завод напівпровідникових приладів в Орловській області росії.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

До цілі долетіли десять безпілотників. На заводі виникла пожежа. Деталі про наслідки удару ще уточнюють.

Болхівський завод напівпровідникових приладів виробляє напівпровідникові прилади, мікроелектроніку, силову електроніку, діоди та діодні збірки, мікросхеми для імпульсних джерел живлення, оптоелектронні комутатори, сервоприводи.

Він постачає цю продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу рф, які повʼязані з виробництвом, зокрема, літаків компанії "Сухой", ракет "Іскандер" і "Кинджал".

На завод наклали міжнародні санкції, однак він щороку він виробляє майже 3 мільйони приладів.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді Національної безпеки та оборони Андрій Коваленко в Telegram-каналі повідомив, що окупанти на цьому заводі виробляють напівпровідники, мікросхеми та компоненти управління для систем радіоелектронної боротьби "Житель" та "Красуха", танків Т-90М і Т-72Б3, ракет Х-101, самохідних гаубиць та тактичних засобів зв’язку.

Коваленко наголосив, що цей завод, який перебуває під санкціями, й далі імпортував через треті країни та так званий "паралельний імпорт" компоненти з Південної Кореї, Тайваню, Японії та Сполучених Штатів Америки. У ГШ вказали, що підприємство, де працює близько 700 людей, кожного року виготовляє майже три мільйони приладів.

Міноборони країни-агресора повідомило, що нібито російська протиповітряна оборона сьогодні знищила 127 українських дронів над Московською, Тульською, Брянською, Бєлгородською, Орловською, Курською, Рязанською, Калузькою й Володимирською областями.