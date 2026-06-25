Українські дрони уразили нафтобази та НПЗ в Уфі за 1500 км від кордону

Глава держави подякував українським захисникам.

У ніч на четвер, 25 червня, українські військові за 300 кілометрів від фронту атакували у Краснодарському краї нафтобазу "Полтавська". Далекобійні безпілотники Служби безпеки України пролетіли 1500 кілометрів та влучили одразу в два нафтопереробні заводи в Уфі. Йдеться про "Башнефть-Новойл" та "Башнефть-Уфанефтехим".

Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

"росіянам варто думати про справжню дипломатію, а не намагатися знову когось обдурити чи виграти час. Війну потрібно завершувати", – наголосив він.

Глава держави подякував українським захисникам за влучні удари по нафтовій інфраструктурі рф.

московський нафтопереробний завод у Капотні, по якому у червні двічі прилетіли українські безпілотники, не працюватиме найближчі шість місяців.