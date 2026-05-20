Українські дрони вдарили по одному з найбільших НПЗ росії в Нижньогородській області

20 травня 2026, 12:30
Також українські підрозділи завдали ударів по російських пунктах управління, складах боєприпасів і зосередженнях живої сили на тимчасово окупованих територіях і в росії.

Українські безпілотники в ніч на 20 травня атакували нафтопереробний завод "Лукойл-Нижньогородськнафтаоргсинтез" у Кстові Нижньогородської області.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Завод є одним із найбільших НПЗ росії – він переробляє близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Внаслідок удару на підприємстві спалахнула пожежа, пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-6. Це вже друга атака по цьому об'єкту – 19 травня там також виникала пожежа після удару українських дронів.

Окрім цього, Генштаб повідомив, що на нафтоперекачувальній станції "Ярославль-3" у Семибратові, по якій вдарили 19 травня, пошкоджено чотири резервуари загальним об'ємом 140 000 кубометрів. росія використовує цю станцію для транспортування нафти.

Нагадаємо, московський нафтопереробний завод тимчасово припинив переробку нафти після атаки українського безпілотника 17 травня.

