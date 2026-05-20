Українські дрони вдарили по одному з найбільших НПЗ росії в Нижньогородській області

Також українські підрозділи завдали ударів по російських пунктах управління, складах боєприпасів і зосередженнях живої сили на тимчасово окупованих територіях і в росії.

Українські безпілотники в ніч на 20 травня атакували нафтопереробний завод "Лукойл-Нижньогородськнафтаоргсинтез" у Кстові Нижньогородської області.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Завод є одним із найбільших НПЗ росії – він переробляє близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Внаслідок удару на підприємстві спалахнула пожежа, пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-6. Це вже друга атака по цьому об'єкту – 19 травня там також виникала пожежа після удару українських дронів.

Окрім цього, Генштаб повідомив, що на нафтоперекачувальній станції "Ярославль-3" у Семибратові, по якій вдарили 19 травня, пошкоджено чотири резервуари загальним об'ємом 140 000 кубометрів. росія використовує цю станцію для транспортування нафти.

Також українські підрозділи завдали ударів по російських пунктах управління, складах боєприпасів і зосередженнях живої сили на тимчасово окупованих територіях і в росії.

Нагадаємо, московський нафтопереробний завод тимчасово припинив переробку нафти після атаки українського безпілотника 17 травня.