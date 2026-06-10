Українські експерти з дронів наступного тижня прибудуть до Латвії для оцінки захисту неба

Латвія та Україна підписали угоду про використання дронів.

Українські військові експерти з питань безпілотників наступного тижня прибудуть до Латвії. Вони допоможуть оцінити ситуацію та визначити необхідне обладнання для захисту неба від російських дронів.

Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кульбергс.

За його словами, традиційні методи протидії, які застосовує НАТО, наразі є неефективними проти сучасних загроз.

"Нам потрібно перейти до когось, хто найкраще у світі знає, як це робити", – наголосив прем'єр, говорячи про український досвід.

Системи боротьби з безпілотниками з України можуть надійти до Латвії вже до кінця цього року. 9 червня на полях саміту NB8 у Таллінні Латвія та Україна підписали угоду про використання дронів. Приводом для занепокоєння стали неодноразові випадки порушення латвійського повітряного простору російськими безпілотниками, один з яких минулого тижня вперше збили винищувачі НАТО.

Окрім оборонних питань, Кульбергс визначив головним пріоритетом відновлення економіки, яка постраждала через сусідство з рф та білоруссю, та закликав до посилення санкцій проти російського тіньового флоту в Балтійському морі, назвавши старі судна "екологічною бомбою уповільненої дії".

Коментуючи відставання Латвії від графіка будівництва Rail Baltica та дефіцит бюджету у 3,7 млрд євро, прем'єр закликав радикально скоротити масштаби проєкту.

"Ми не можемо дозволити собі Bentley, нам потрібно повернутися до Opel", – пояснив він.