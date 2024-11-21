Українські фахівці пройшли у США навчання по збору уламків ядерної зброї – Defense One
21 листопада 2024, 18:55
Фото: з вільного доступу
Десять військовослужбовців ЗСУ та десять співробітників СБУ провели тиждень у Національній лабораторії Айдахо.
Не тільки росія готується до наслідків можливого ядерного удару. Десять військовослужбовців ЗСУ та 10 співробітників СБУ провели тиждень у Національній лабораторії Айдахо (США), вивчаючи та відпрацьовуючи методи збирання уламків для ядерної експертизи після детонації.
Про це пише Defense One.
Видання зазначає, що ядерна криміналістика є важливим елементом американської стратегії стримування. Можливість відстежити походження матеріалу, використаного в ядерному пристрої, дає США змогу достовірно притягнути до відповідальності будь-яку державу, причетну до акту ядерного тероризму.
Співробітник директорату лабораторії Айдахо Девід Чічестер заявив, що застосування росіянами ядерної зброї в Україні є "дуже малоймовірним". Однак, за його словами, "Україна дуже серйозно сприймає загрозу російського ядерного нападу".
Він також зауважив, що українські фахівці, які прибули на навчання в його лабораторію, "впоралися з цим агресивно, тому що загроза для них реальна".
Українські фахівці зокрема навчилися належним методам підмітання забруднених територій, збору пилу та сміття, розміщення його в радіаційно-екранованих контейнерах для зберігання і завантаженню цих контейнерів у транспортні засоби для перевезення.
Дякуючи американцям за навчання, один з українських фахівців сказав, що набуті в американській лабораторії знання і навички "точно будуть реалізовані, коли ми повернемося додому в Україну".