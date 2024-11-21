Українські фахівці пройшли у США навчання по збору уламків ядерної зброї – Defense One

Десять військовослужбовців ЗСУ та десять співробітників СБУ провели тиждень у Національній лабораторії Айдахо.

Не тільки росія готується до наслідків можливого ядерного удару. Десять військовослужбовців ЗСУ та 10 співробітників СБУ провели тиждень у Національній лабораторії Айдахо (США), вивчаючи та відпрацьовуючи методи збирання уламків для ядерної експертизи після детонації.

Про це пише Defense One.

Видання зазначає, що ядерна криміналістика є важливим елементом американської стратегії стримування. Можливість відстежити походження матеріалу, використаного в ядерному пристрої, дає США змогу достовірно притягнути до відповідальності будь-яку державу, причетну до акту ядерного тероризму.

Співробітник директорату лабораторії Айдахо Девід Чічестер заявив, що застосування росіянами ядерної зброї в Україні є "дуже малоймовірним". Однак, за його словами, "Україна дуже серйозно сприймає загрозу російського ядерного нападу".