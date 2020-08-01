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Українські металурги за рік виготовили на 1,7% менше продукції

«У 2019 році металургійними підприємствами України вироблено: чавуну 20,05 мільйона тонн (97,53% відносно 2018 р.), сталі 20,82 мільйона тонн (98,69%), прокату 18,16 мільйона тонн (98,87%)»
За підсумками 2019 року обсяги металургійного виробництва в Україні скоротилися на 1,7% проти 2018 року.
Українські металурги за рік виготовили на 1,7% менше продукції Фото: turbina.ru

Такі попередні дані наводить профільна асоціація металургів «Укрметалургпром».

«У 2019 році металургійними підприємствами України вироблено: чавуну 20,05 мільйона тонн (97,53% відносно 2018 р.), сталі 20,82 мільйона тонн (98,69%), прокату 18,16 мільйона тонн (98,87%)», — йдеться у повідомленні асоціації, передає "Громадське".

Загалом металургійні підприємства виробили 59,04 мільйона тонн продукції, що на 1 мільйон тонн менше, аніж у 2018 році.

Падіння обсягів виробництва металургійної продукції, яка є однією з найбільших статей українського експорту, пов'язують з несприятливою ситуацією на світових ринках.

Нагадаємо, що металургійні підприємства України за підсумками поточного року, як очікується, знизять виплавку сталі на 3% в порівнянні з попереднім роком - до 20,5 млн тонн з 21,1 млн тонн.

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08 01 2020 17:40
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