Українські металурги за рік виготовили на 1,7% менше продукції
Такі попередні дані наводить профільна асоціація металургів «Укрметалургпром».
«У 2019 році металургійними підприємствами України вироблено: чавуну 20,05 мільйона тонн (97,53% відносно 2018 р.), сталі 20,82 мільйона тонн (98,69%), прокату 18,16 мільйона тонн (98,87%)», — йдеться у повідомленні асоціації, передає "Громадське".
Загалом металургійні підприємства виробили 59,04 мільйона тонн продукції, що на 1 мільйон тонн менше, аніж у 2018 році.
Падіння обсягів виробництва металургійної продукції, яка є однією з найбільших статей українського експорту, пов'язують з несприятливою ситуацією на світових ринках.
Нагадаємо, що металургійні підприємства України за підсумками поточного року, як очікується, знизять виплавку сталі на 3% в порівнянні з попереднім роком - до 20,5 млн тонн з 21,1 млн тонн.
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