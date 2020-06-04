Українські меценати зібрали 5 млн гривень на лікування медиків, хворих на COVID-19
За перші 5 днів існування проекту вдалося зібрати вже 5 млн гривень.
Для отримання допомоги необхідно залишити заявку на сайті helpdoctors.com.ua, підтвердити статус медичного працівника та діагноз COVID-19.
Зараз українські лікарі як ніколи потребують підтримки та добрих слів. Подякувати їм за самовіддану роботу - найменше, що може зробити кожен з нас.
Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я України запустило інформаційну кампанію #ПідтримуюЛікарів та закликає кожного із вдячністю ставитися до відданої праці медиків, які протистоять поширенню коронавірусної хвороби та віддано рятують пацієнтів.
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