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Українські меценати зібрали 5 млн гривень на лікування медиків, хворих на COVID-19

МОЗ повідомляє
Українські бізнесмени долучилися до соціальної кампанії МОЗ #ПідтримуюЛікарів та запустили платформу, де кожен може допомогти українським медикам, які заразилися при виконанні своїх обов'язків коронавірусною інфекцією.
Українські меценати зібрали 5 млн гривень на лікування медиків, хворих на COVID-19 Фото: МОЗ

За перші 5 днів існування проекту вдалося зібрати вже 5 млн гривень. 

enlightened Для отримання допомоги необхідно залишити заявку на сайті helpdoctors.com.ua, підтвердити статус медичного працівника та діагноз COVID-19.

Зараз українські лікарі як ніколи потребують підтримки та добрих слів. Подякувати їм за самовіддану роботу - найменше, що може зробити кожен з нас.

Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я України запустило інформаційну кампанію #ПідтримуюЛікарів та закликає кожного із вдячністю ставитися до відданої праці медиків, які протистоять поширенню коронавірусної хвороби та віддано рятують пацієнтів.

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06 04 2020 15:40
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