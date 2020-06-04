Українські меценати зібрали 5 млн гривень на лікування медиків, хворих на COVID-19 МОЗ повідомляє

Українські бізнесмени долучилися до соціальної кампанії МОЗ #ПідтримуюЛікарів та запустили платформу, де кожен може допомогти українським медикам, які заразилися при виконанні своїх обов'язків коронавірусною інфекцією.

Фото: МОЗ

За перші 5 днів існування проекту вдалося зібрати вже 5 млн гривень. Для отримання допомоги необхідно залишити заявку на сайті helpdoctors.com.ua, підтвердити статус медичного працівника та діагноз COVID-19. Зараз українські лікарі як ніколи потребують підтримки та добрих слів. Подякувати їм за самовіддану роботу - найменше, що може зробити кожен з нас. Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я України запустило інформаційну кампанію #ПідтримуюЛікарів та закликає кожного із вдячністю ставитися до відданої праці медиків, які протистоять поширенню коронавірусної хвороби та віддано рятують пацієнтів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію