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Українські мобільні мережі потребують сучасних акумуляторів та генераторів – The Wall Street Journal

16 січня 2023, 15:01
Українські мобільні мережі потребують сучасних акумуляторів та генераторів – The Wall Street Journal
Внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі України тільки один з трьох операторів Lifecell потребує наразі 250 генераторів і 36 000 літій-іонних акумуляторів.

Внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі України тільки один з  трьох операторів Lifecell потребує наразі 250 генераторів і 36 000 літій-іонних акумуляторів. Причина – обладнання базових станцій застарілими свинцево-кислотними акумуляторами, які можуть забезпечувати живлення станції лише протягом кількох годин і потребують багато часу для повної зарядки. Про такі проблеми мобільних операторів в Україні пише американське видання The Wall Street Journal.

Наразі мобільні оператори шукають літій-іонні системи резервного живлення та генератори.

Агентство США з міжнародного розвитку в листопаді поставило 50 дизельних генераторів Українській асоціації телекомунікацій та Інтернету, щоб допомогти підтримувати стільниковий зв'язок і оптоволоконні послуги в режимі онлайн, пише видання. Крім того, за словами Джеффрі Пайетта, помічника держсекретаря США з питань енергетики, американські дипломати ведуть глобальне полювання на поставки високовольтних трансформаторів та іншого обладнання для відновлення української електромережі.

Директор з питань мобільного зв'язку Міністерства цифрової трансформації України Станіслав Прибитько повідомив, що зараз в середньому 25% базових станцій по всій країні працюють нестабільно через постійні відключення електроенергії. Під час наймасштабнішого на сьогодні удару росії по енергосистемі наприкінці листопада не працювало 59% базових станцій.

Тим часом, "Київстар", Lifecell і "Vodafone Україна" звернулися до виробників, щоб отримати більше резервних акумуляторів для заміни своїх свинцево-кислотних батарей, але їм відповіли, що їх виробництво займе три-чотири місяці, повідомив представник міністерства.

За словами керівників двох компаній, "Київстар" отримав і встановив 8 000 нових акумуляторів для своєї системи, а Vodafone Україна - 5 000. При цьому нові батареї не є панацеєю, оскільки вони забезпечують лише до 5 годин роботи станції, що менше, ніж тривалість відключень електроенергії.

мобільні операториThe Wall Street Journal

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