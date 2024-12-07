Українські морські дрони вдарили по захоплених росіянами газових платформах у Криму

Знищено системи спостереження

Морські безпілотники ВМС ЗСУ завдали ударів по російських цілях, які знаходились біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє Telegram-канал Військово-морських сил ЗСУ.

Під час атаки вдалося знищити системи спостереження росіян, які вони розмістили на раніше захоплених газових платформах.

"‎Полювання на ворога у Чорному морі триває. Окупанти не залишаться на нашій території - дістанемо їх всюди"‎, - заявив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.