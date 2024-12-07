Українські морські дрони вдарили по захоплених росіянами газових платформах у Криму
07 грудня 2024, 11:11
Скриншот з відео
Знищено системи спостереження
Морські безпілотники ВМС ЗСУ завдали ударів по російських цілях, які знаходились біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє Telegram-канал Військово-морських сил ЗСУ.
Під час атаки вдалося знищити системи спостереження росіян, які вони розмістили на раніше захоплених газових платформах.
"Полювання на ворога у Чорному морі триває. Окупанти не залишаться на нашій території - дістанемо їх всюди", - заявив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.
Нагадаємо, що Україна виробляє велику кількість морських безпілотників, які давно продемонстрували свою ефективність у війні проти росіян. Однією з найбільш цікавих новинок став дрон Stalker 5.0, який було представлено в червні цього року. Його можна використовувати, зокрема, для розвідки та патрулювання. Stalker 5.0 отримав спеціальний відсік, завдяки чому він може доставляти Силам оборони воду, продовольство або військове спорядження.