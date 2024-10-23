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ЗСУ атакували морських піхотинців рф, які стратили дев'ятьох українських полонених – Forbes

23 жовтня 2024, 14:10
ЗСУ атакували морських піхотинців рф, які стратили дев'ятьох українських полонених – Forbes
Фото: РБК-Україна
На хуторі Зелений Шлях точилася битва за помсту на танках і БТРах.

російські морські піхотинці зі 155-ї окремої морської піхотної бригади захопили групу українських операторів безпілотників у Зеленому Шляху, крихітному хуторі в Курській області на заході рф. 

Про це пише бізнес видання Forbes.

росіяни роздягли українців, наказали їм лягти обличчям до землі, а потім розстріляли, убивши всіх дев’ятьох.

10 жовтня російські окупанти зі 155-ї окремої морської піхотної бригади захопили групу українських операторів дронів на Курщині і розстріляли їх. Українські морпіхи 501-го батальйону морської піхоти контратакували та помстились за захисників. 

Видання пише, що українські бійці на кількох бронетранспортерах М-113 на чолі з парою танків Т-64 атакували по головній дорозі, яка пролягала повз Зелений Шлях, де і стались трагічні події. Т-64 випустили дим для прикриття та били своїми 125-міліметровими арматами, уразивши щонайменше одну російську машину. 

Безпілотник ЗСУ зафіксував п'ятьох загиблих ворогів.

"501-й батальйон морської піхоти – не єдиний український підрозділ, який збирається помститися за Курщину, куди потужні українські сили вторглися 6 серпня, швидко захопивши виступ площею кілька сотень квадратних кілометрів. Три елітні українські бригади — 82-га та 95-а десантно-штурмові бригади та 47-ма механізована бригада — також контратакували 155-у бригаду морської піхоти", - пишуть журналісти.

Того тижня 95-та десантно-штурмова бригада загнала в кут взвод російських морпіхів та знищила їх за допомогою танків, БПЛА, ракет та мін. Було ліквідовано 30 росіян.  

В виданні додають, що для 501-го батальйону морської піхоти ця помста також є місією спокути тому, що вона була частиною українського гарнізону у Криму. Коли ЗСУ без зброї покинули окупований півостров, до них приєднались лише 64 морпіхи з цього батальйону, тоді як сотні - залишились.

У перші місяці повномасштабного вторгнення рф відновлений батальйон тримав оборону Маріуполя, але був розгромлений вдруге. У 2023 році його знову відновили та відправили у бій. У серпні цього року військові 501-го батальйону увійшли до Курщини.

"Скривавлена ​​з трьох боків українською армією, десантними силами та морською піхотою, 155-та бригада морської піхоти в біді. Як і український 501-й батальйон морської піхоти, російська бригада була знищена та відновлена ​​кілька разів протягом 32-місячної війни рф проти України. Це може статися знову. російські морські піхотинці, які стратили українських операторів безпілотників, є "сволотами" і "скаженими собаками", заявили в десантних силах України", - пише Forbes.

Для українських бійців знищення цієї бригади є не лише життєвим імперативом - це особисте.

 
полонвійна в Україні

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