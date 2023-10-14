Українські пілоти вже наступного тижня в США розпочнуть підготовку до польотів на винищувачах F-16

Українські пілоти планують розпочати навчання F-16 в Аризоні наступного тижня.

Новини з’явилися після того, як Вашингтон оголосив, що очолить коаліцію країн, які навчатимуть українських пілотів.

Очікується, що наступного тижня українські пілоти почнуть навчатися польотам на винищувачі F-16 на базі ВПС Національної гвардії в Тусконі, штат Аризона, за словами чотирьох офіційних осіб США.

Про це пише Politico.

Невелика кількість пілотів, які прибули до Сполучених Штатів минулого місяця для участі в курсах англійської мови на авіабазі Лекленд у Техасі, склали свій перший іспит на знання англійської мови та прямують на базу національної гвардії Морріс в Аризоні. Одному з чиновників, якому, як і іншим, було надано анонімність, щоб говорити перед оголошенням. Там вони тренуватимуться з головним центром підготовки F-16 для ВПС, повідомили двоє офіційних осіб.

Пілоти спочатку навчаться основам керування F-16 у класі та на тренажерах, а потім перейдуть до керування реальними реактивними літаками, як це типово для будь-якої програми підготовки пілотів ВПС. Однак курс може бути прискорений через нагальну потребу повернути їх на поле бою, сказав перший чиновник.

Група українських пілотів бере участь у програмі вивчення англійської мови в Центрі англійської мови Інституту оборони США в Лакленді, повідомила речник ВПС Роуз Райлі.

"Тестування визначить їхні наступні курси і час, коли пілоти зможуть почати навчання F-16. Варіанти місця проведення тренувань наразі ще розглядаються", – сказав Райлі.

Ця новина з’явилася після того, як США оголосили в середу, що разом з Нідерландами та Данією вони очолить коаліцію країн, які навчатимуть українських пілотів і екіпаж керувати й обслуговувати F-16. Наразі 11 країн підписалися на допомогу в навчанні, а Нідерланди, Данія та Бельгія нададуть літаки.

Під час прес-конференції в Брюсселі на початку цього тижня міністр оборони Ллойд Остін заявив, що F-16 прибудуть на поле бою не раніше наступної весни.

Навчання розпочинається на тлі занепокоєння, що у Пентагону закінчуються гроші для продовження надсилання військової допомоги Україні, після того, як законодавці в останню хвилину ухвалили законопроєкт про витрати, щоб запобігти закриттю уряду, який не включав фінансування Києва. І це сталося через кілька днів після того, як бойовики Хамас здійснили несподіваний напад на Ізраїль, спровокувавши конфлікт, який сколихнув регіон.

Чиновники в Києві вже не перший рік добиваються доставлення сучасних винищувачів на поле бою. Українські військові, співпрацюючи з Міністерством оборони, зуміли інтегрувати західні ракети повітряного базування у свої винищувачі радянських часів, за словами одного з американських чиновників, зусилля, які, як повідомляло Politico, тривали в березні. Однак українські чиновники кажуть, що сучасні винищувачі дадуть їм перевагу.

Президент Джо Байден нарешті схвалив міжнародні зусилля з підготовки українських пілотів для польотів на F-16 у травні, але коаліції знадобилися місяці, щоб узгодити деталі програми. Спочатку офіційні особи сказали, що пілоти та супроводжувачі навчатимуться в Європі; минулого місяця Пентагон оголосив, що частина навчання буде проходити в США.

Група українських пілотів, які навчаються в Європі, вже навчаються на тренажерах F-16, повідомив раніше цього місяця речник ВПС України Юрій Ігнат. Наступний етап — "польоти з інструктором на справжніх літаках", — сказав він.