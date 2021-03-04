Українські прикордонники затримали громадян Судану та Єгипту, які намагалися нелегально потрапити до ЄС

За словами нелегала, він планував потрапити через Україну в одну з країн Євросоюзу

Наразі правоохоронці з'ясовують обставини нелегальних подорожей єгиптянина та суданця для ухвалення щодо них відповідних правових рішень.

Українські прикордонники затримали в Сумській області на кордоні з РФ громадянина Судану, а також громадянина Єгипту на Закарпатті, обидва іноземці намагалися нелегально потрапити в ЄС, повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на Державну прикордонну службу України.

"Про появу підозрілої особи біля прикордонного села Юнаківка дізналися прикордонники однойменного підрозділу Сумського загону. Незабаром 22-річного суданця виявила і затримала група реагування. Іноземець нелегально перетнув кордон з Росією. Він мав копію паспорта та студентський квиток Московського фінансово-промислового університету", - йдеться в повідомленні.

Так, за словами нелегала, він планував потрапити через Україну в одну з країн Євросоюзу.

"Також до ЄС намагався нелегально потрапити 39-річний громадянин Єгипту, якого українські прикордонники затримали на Закарпатті. Прикордонники Мукачівського загону виявили нетутешнього чоловіка на околиці населеного пункту Астей Берегівського району", - розповіли у відомстві.

Затриманий іноземець зізнався, що планував нелегально потрапити до родичів у Німеччині.

Наразі правоохоронці з'ясовують обставини нелегальних подорожей єгиптянина та суданця для ухвалення щодо них відповідних правових рішень.

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