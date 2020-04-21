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Українські ПСГ зможуть прийняти на зберігання майже 10 млрд куб.м газу європейських компаній

"Уже до кінця третього кварталу європейські ПСГ можуть бути повністю заповнені. Українські ПСГ можуть додатково прийняти ще 10 млрд куб. м", - написав Макогон на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Українські ПСГ зможуть прийняти на зберігання майже 10 млрд куб.м газу європейських компаній Фото: peoplenews.com.ua

Потужності українських підземних сховищ, які можуть бути доступні для європейських компаній наприкінці третього кварталу цього року становитимуть приблизно 10 млрд куб. м, повідомив голова ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон, пише "Інтерфакс-Україна".

"Уже до кінця третього кварталу європейські ПСГ можуть бути повністю заповнені. Українські ПСГ можуть додатково прийняти ще 10 млрд куб. м", - написав Макогон на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

До системи 12 підземних сховищ "Укртрансгазу", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", загальною місткістю 31 млрд куб. м, входять Більче-Волицько-Угерське ПСГ (17,05 млрд куб. м), Угерське (1,9 млрд куб. м), Дашавське (2,15 млрд куб. м), Опарське (1,92 млрд куб. м), Богородчанське (2,3 млрд куб. м), Червонопартизанське (1,5 млрд куб. м), Солохівське (1,3 млрд куб. м), Олишівське (0,31 млрд куб. м), Пролетарське (1 млрд куб. м), Кегичівське (0,7 млрд куб. м), Краснопопівське (0,42 млрд куб. м), Вергунське (0,4 млрд куб. м).

Нагадаємо, що борги учасників ринку перед "Укртрансгазом" сягнули 44 мільярди

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21 04 2020 13:16
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