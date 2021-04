Українські розумні окуляри, які рахують калорійність їжі, отримали "золото" на виставці інновацій Сергій Лисін назвав свою розробку Nutis

Пристрій, який рахує калорії у страві, винайдений українцем Сергієм Лисіним, отримав золоту медаль на Міжнародній виставці інновацій у Женеві The International Exhibition of Inventions of Geneva. Також Україна привезла з виставка і "срібло".

Про це повідомляє "Українська правда. Життя", пише "Укрінформ". Україна цьогоріч вперше брала участь у виставці, а загалом на ній були представлені 25 країн. "The International Exhibition of Inventions of Geneva" — є однією з найважливіших міжнародних подій, присвячених винаходам. На ній презентують свої винаходи компанії, університети, асоціації, приватні та державні установи, винахідники і дослідники. Сергій Лисін назвав свою розробку Nutis. Для підрахунку калорій потрібно лише сфотографувати свою страву за допомогою спеціальної накладки на окуляри або браслету. Пристрій покаже кількість калорій на 100 грамів їжі, але працює він у парі з мобільним додатком. Застосунок зберігає історію харчування, відображає, скільки енергії спожито. Також пристрій має вбудований трекер, який стежить за фізичною активністю, тому може показати й кількість витрачених калорій. Сам винахідник каже, що користувач за допомогою пристрою може контролювати свій денний раціон, адже окуляри порахують калорії, а застосунок покаже спожиті калорії за весь день. "Це буде корисно не лише тим, хто турбується про свою фігуру, а й, наприклад, людям з алергією чи хворим на діабет: додаток підкаже, які продукти можна їсти, а від яких краще відмовитись", - розповів Лисін. Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook пресслужба Малої академії наук України, "срібло" на виставці отримав і українець Станіслав Скоробогатов за проєкт "Застосування елемента Пельтьє для рекуперації електричної енергії у гібридному автомобілі". Винахідник запропонував механізм використання альтернативних джерел енергії для зменшення споживання палива. Використання елемента Пельтьє дозволяє використовувати його як додаткове джерело енергії. Читайте також: До 2024 року кількість IT-фахівців в Україні зросте на 23%

