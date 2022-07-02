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Українські саночники показали 11 результат у четвертому тренуванні Ігор

Лідирують представники Австрії Томас Штой та Лоренц Коллер - 58,775
У понеділок, 7 лютого, на Олімпіаді у Пекіні відбувся четвертий тренувальний заїзд на санях-двійках.
Українські саночники показали 11 результат у четвертому тренуванні Ігор Фото: noc.lviv.ua

Українці Ігор Стахів та Андрій Лисецький показали 11-й результат - 1.00,266. Відставання від лідерів - 1,491, передає Укрінформ.

Лідирують представники Австрії Томас Штой та Лоренц Коллер - 58,775.

Медалі у цій дисципліні будуть розіграні 9 лютого.

Нагадаємо, що канадський сноубордист Паррот став олімпійським чемпіоном у слоупстайлі

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07 02 2022 16:15
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