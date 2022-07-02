Українські саночники показали 11 результат у четвертому тренуванні Ігор Лідирують представники Австрії Томас Штой та Лоренц Коллер - 58,775

У понеділок, 7 лютого, на Олімпіаді у Пекіні відбувся четвертий тренувальний заїзд на санях-двійках.

Фото: noc.lviv.ua

Українці Ігор Стахів та Андрій Лисецький показали 11-й результат - 1.00,266. Відставання від лідерів - 1,491, передає Укрінформ. Лідирують представники Австрії Томас Штой та Лоренц Коллер - 58,775. Медалі у цій дисципліні будуть розіграні 9 лютого. Нагадаємо, що канадський сноубордист Паррот став олімпійським чемпіоном у слоупстайлі

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