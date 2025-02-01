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Українські сапери у січні розмінували понад 8 700 га деокупованих територій – Міноборони

01 лютого 2025, 17:52
Українські сапери у січні розмінували понад 8 700 га деокупованих територій – Міноборони
Фото: osce.org
Від початку повномасштабного вторгнення загальна кількість знешкоджених предметів сягнула 422 888 одиниць.
Упродовж січня підрозділи з розмінування Міноборони України очистили від вибухонебезпечних предметів понад 8,7 гектарів деокупованих територій.
 
Про це повідомило Міноборони України.
 
Зокрема, сапери розмінували 8 682.14 га земель сільськогосподарського призначення та 11.38 км автомобільних доріг.
 
У січні сапери виявили та знищили 6 011 вибухонебезпечних об’єктів. Від початку повномасштабного вторгнення загальна кількість знешкоджених предметів сягнула 422 888 одиниць.
 
Станом на 31 січня кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності сягнула 80. Упродовж місяця їхня кількість збільшилась на 9 операторів.
розмінуваннявійна в Україніросія окупанти

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