НОВИНИЖіноча збірна України з шахів стала чемпіоном шахової Олімпіади-2022, яка пройшла в індійському Ченнаї. Команда за підсумками 11 раундів турніру випередила усі інші збірні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські шахістки вдруге в історії здобули "золото" на Олімпіаді
Фото: promova.info
На Олімпіаді у жіночому турнірі Україна виступила у складі Марії та Ганни Музичук, Анни Ушеніної, Юлії Осьмак та Наталії Букси.
"До заключного 11-го раунду Україна підходила, не програвши жодного протистояння. З усіма конкурентками - Грузією, Азербайджаном та Індією - українки зіграли внічию, втративши при цьому перемогу у протистоянні з Румунією", - повідомило у вівторок видання "Суспільне спорт". В останньому раунді українки зіграли зі збірною Польщі.
Фото: FIDE
"Україна виграла дві з чотирьох партій проти Польщі. Марія Музичук здолала Аліну Кашлінськую: на 35-му ході полька відмовилася продовжувати гру. А у заключній партії Анна Ушеніна дотисла польську шахістку Олівію Кьолбасу та принесла команду другу перемогу", - сказано у повідомленні. Ще дві партії у протистоянні Україна - Польща були зведені внічию. Завдяки цьому Україна перемогла Польщу у протистоянні з рахунком 3:1.
Повідомляється, що це друге "золото" України на шаховій Олімпіаді в історії. Вперше перемогу українки здобули у 2006 році. У складі команди також була Анна Ушеніна. Загалом ж це четвертий титул України на шаховій Олімпіаді. У 2004 та 2010 роках "золото" здобували чоловіки.
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