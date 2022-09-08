Українські шахістки вдруге в історії здобули "золото" на Олімпіаді

Жіноча збірна України з шахів стала чемпіоном шахової Олімпіади-2022, яка пройшла в індійському Ченнаї. Команда за підсумками 11 раундів турніру випередила усі інші збірні.

На Олімпіаді у жіночому турнірі Україна виступила у складі Марії та Ганни Музичук, Анни Ушеніної, Юлії Осьмак та Наталії Букси.

"До заключного 11-го раунду Україна підходила, не програвши жодного протистояння. З усіма конкурентками - Грузією, Азербайджаном та Індією - українки зіграли внічию, втративши при цьому перемогу у протистоянні з Румунією", - повідомило у вівторок видання "Суспільне спорт". В останньому раунді українки зіграли зі збірною Польщі.

Фото: FIDE

"Україна виграла дві з чотирьох партій проти Польщі. Марія Музичук здолала Аліну Кашлінськую: на 35-му ході полька відмовилася продовжувати гру. А у заключній партії Анна Ушеніна дотисла польську шахістку Олівію Кьолбасу та принесла команду другу перемогу", - сказано у повідомленні. Ще дві партії у протистоянні Україна - Польща були зведені внічию. Завдяки цьому Україна перемогла Польщу у протистоянні з рахунком 3:1.

Повідомляється, що це друге "золото" України на шаховій Олімпіаді в історії. Вперше перемогу українки здобули у 2006 році. У складі команди також була Анна Ушеніна. Загалом ж це четвертий титул України на шаховій Олімпіаді. У 2004 та 2010 роках "золото" здобували чоловіки.