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ПОЛІТИКА

Українські солдати кажуть, що танки, надані США, зробили їх мішенями для російських ударів – CNN

30 травня 2024, 16:33
Українські солдати кажуть, що танки, надані США, зробили їх мішенями для російських ударів – CNN
M1 Abrams, фото: The U.S. Army Acquisition Support Center
Танки від початку не підходили Україні, адже вони створені для натовського стилю ведення війни.

Українські екіпажі, які працюють на танках Abrams, наданих США, розповіли CNN про низку слабких місць і недоліків бронетехніки, що ставлять під сумнів їхню користь на фронті. Президент США Джо Байден оголосив про передачу танків як свідчення "тривалої й непохитної підтримки України з боку Сполучених Штатів".

Українські екіпажі, які пройшли підготовку в Німеччині, заявили, що в основного бойового танка американських збройних сил вартістю 10 мільйонів доларів немає броні, здатної зупинити сучасну зброю.

"Його броня недостатня для цього моменту. Вона не захищає екіпаж. Насправді, сьогодні це війна безпілотників. Тому тепер, коли танк виїжджає, вони [російські війська] завжди намагаються їх підбити", — сказав один із членів екіпажу із позивним "Джокер".

Його колега, із позивним "Дніпро", додав, що ці танки — "ціль номер один".

"Без захисту екіпаж не виживе на полі бою", — сказав він.

Усі 31 танк Abrams, розгорнутий в Україні, задіяні поблизу лінії фронту на сході країни, кажуть солдати 47-ї механізованої бригади, яка розпоряджається усіма цими танками. У квітні представники Пентагону заявили, що танки Abrams були відкликані з передової через загрозу російських ударних безпілотників, хоча 47-та бригада заявила, що деякі з них все ще в строю. 

"Український екіпаж висловив розчарування тим, що танки були створені для натовського стилю ведення війни, в якому авіація й артилерія готують поле бою перед тим, як танки й піхота наступають. Київ давно нарікає на брак артилерії та авіації", — зазначає CNN.

Представник українського міністерства оборони повідомив CNN, що "Україна зараз тестує і вдосконалює техніку, яка від початку не була готова до нашої війни". 

Нагадаємо, українські військові встановлюють власну броню на американські танки Abrams. Вони використовують клітки для захисту танків, які можуть допомогти підірвати російські безпілотники, що наближаються, на безпечній відстані.

СШАвійнавійськовіAbrams

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