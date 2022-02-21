Українські силовики спростували фейк ФСБ про обстріл прикордонників РФ у Ростовській області

ержавна прикордонна служба України заявляє, що заява ФСБ РФ про обстріл з території України, внаслідок чого зруйновано місце несення служби прикордонних нарядів РФ - відверта провокація. Зокрема, не зазначається точне місце, де це відбулося, окрім як за 150 метрів від російсько-українського кордону в межах Ростовської області

У Міністерстві внутрішніх справ України спростували заяву ФСБ РФ про обстріл російського прикордонного пункту в Ростовській області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МВС у Фейсбуці.

«Державна прикордонна служба України заявляє, що заява ФСБ РФ про обстріл з території України, внаслідок чого зруйновано місце несення служби прикордонних нарядів РФ - відверта провокація. Зокрема, не зазначається точне місце, де це відбулося, окрім як за 150 метрів від російсько-українського кордону в межах Ростовської області», - ідеться в повідомленні.

У МВС зазначили, що Ростовська область межує як з контрольованою українською владою територією в межах Луганської області, так і з неконтрольованою ділянкою українського кордону, протяжність якої понад 400 км.

У відомстві також наголосили, що інформування підрозділів ДПСУ від співробітників ПС ФСБ РФ про якісь нестандартні ситуації не надходило.

«Водночас окремі джерела, на які посилаються російські ресурси, зазначають, що мова може йти про територію, яка розташована поряд неконтрольованої Україною ділянки кордону, в Неклинівському районі Ростовської області», - сказано в повідомленні.

Крім того, пресслужба операції Об’єднаних сил у Фейсбуці зазначила, що продемонстрована на фото та відео російськими пропагандистськими ЗМІ будівля більше нагадує «господарське приміщення», ані ж прикордонний пункт.

Окрім цього, артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил перебувають в районах відведення. Відтак, враховуючи технічні характеристики наявних на озброєнні Збройних сил України артилерійських систем, ураження зазначеного «господарського приміщення» є неможливим.

У пресслужбі ООС також наголошують, що підрозділи Збройних сил України знаходяться на своїх позиціях, дотримуються Мінських домовленостей та не проводять жодних наступальних дій. «За відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого ватажки так званих «Л/ДНР» заявили про евакуацію жителів окупованих територій до Ростовської області РФ через начебто наступ ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до жителів окупованих районів Донецької і Луганської областей, підкресливши, що Україна не проводить жодних наступальних операцій на сході України, і закликав не вірити брехні окупантів.

Начальник групи Об'єднаного центру цивільно-військового співробітництва штабу Об'єднаних сил Віктор Лисюк поінформував, що за останні 5 діб українські військові зафіксували 104 обстріли російськими окупаційними військами цивільних об’єктів у населених пунктах Донецької та Луганської областей. Пошкоджено 44 будинки, зазнали руйнувань 4 заклади освіти, пошкоджено 2 автомобілі та гараж, 5 об’єктів цивільної інфраструктури. Унаслідок обстрілів поранені два цивільні особи та отримали контузію троє людей.