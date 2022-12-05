Українські сили ППО збили 9 з 10 ракет, які росія випустила сьогодні по Києву

Сьогодні російська федерація, країна-терорист, здійснила восьму масовану ракетну атаку на Україну

Сили протиповітряної оборони України знищили 9 з 10 ракет, які були випущені по Києву під час масштабної ракетної атаки з боку терористичної російської федерації у понеділок, 5 грудня, повідомила Київська міська військова адміністрація.

"В районі повітряного простору Києва було зафіксовано 10 ракет. Попередньо знищено 9. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні російська федерація, країна-терорист, здійснила восьму масовану ракетну атаку на Україну. Передусім удари були спрямовані на об’єкти критичної інфраструктури країни та житлові будинки, що розташовані поруч. Є загиблі і поранені, серед яких, на жаль, діти.

Загалом сили оборони збили сьогодні понад 60 ракет, випущених російськими військами по Україні.