Українські та польські аграрії обговорили співпрацю під час головування Польщі в ЄС

Польща планує кооперацію з Україною при переробці та експорті продукції.

У Польщі під час зустріч представників українських і польських аграрних асоціацій та профільних міністерств обговорили питання, які потрібно вирішити під час головування Польші в Євросоюзі в наступному році. Про орієнтири в АПК розповів міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.

Про це пише AgroPortal.ua.

"Ми представили українським колегам проєкт майбутнього головування Польщі в ЄС та своє бачення євроінтеграції України. Також розмовляли з українськими колегами на предмет того, як будемо продовжувати співпрацю в торгівлі після 5 червня 2025 року. Обговорили можливість питання кооперації в переробці, щоб спільно Польща і Україна експортували перероблену продукцію, а не сировину", — зазначив Чеслав Секерський.

Він додав, що постійно ведеться робота щодо ліквідації побоювання польських виробників з приводу великого напливу української продукції до Польщі. За його словами, вживані для цього заходи вже дають результат.

Чеслав Секерський повідомив, що 11 грудня відбудеться наступна онлайн-зустріч між українськими і польськими міністерствами та профільними асоціаціями.