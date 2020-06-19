Українські туристи з липня зможуть літати до Туреччини без самоізоляції і тестування - Криклій

У разі виявлення підвищеної температури під час температурного скринінгу подорожувальникам пропонуватиметься пройти тестування на COVID-19

З 1 липня туристи з України матимуть змогу літати до Туреччини без самоізоляції та тестування, а лише з дотриманням необхідних вимог безпеки.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook, зазначає "Укрінформ".

"З 1 липня туристи з України зможуть подорожувати літаками до Туреччини без самоізоляції та тестування, лише з дотриманням необхідних вимог безпеки", - написав Криклій.

За його словами, це підтвердив Надзвичайний та Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере під час зустрічі.

Водночас міністр зауважив, що у разі виявлення підвищеної температури під час температурного скринінгу подорожувальникам пропонуватиметься пройти тестування на COVID-19.

Нагадаємо, що Туреччина презентувала програму безпечного туризму