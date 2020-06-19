ВІДПОЧИНОК НОВИНИЗ 1 липня туристи з України матимуть змогу літати до Туреччини без самоізоляції та тестування, а лише з дотриманням необхідних вимог безпеки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські туристи з липня зможуть літати до Туреччини без самоізоляції і тестування - Криклій
У разі виявлення підвищеної температури під час температурного скринінгу подорожувальникам пропонуватиметься пройти тестування на COVID-19
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook, зазначає "Укрінформ".
"З 1 липня туристи з України зможуть подорожувати літаками до Туреччини без самоізоляції та тестування, лише з дотриманням необхідних вимог безпеки", - написав Криклій.
За його словами, це підтвердив Надзвичайний та Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере під час зустрічі.
Водночас міністр зауважив, що у разі виявлення підвищеної температури під час температурного скринінгу подорожувальникам пропонуватиметься пройти тестування на COVID-19.
Нагадаємо, що Туреччина презентувала програму безпечного туризму
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