Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

Українські туристи з липня зможуть літати до Туреччини без самоізоляції і тестування - Криклій

У разі виявлення підвищеної температури під час температурного скринінгу подорожувальникам пропонуватиметься пройти тестування на COVID-19
З 1 липня туристи з України матимуть змогу літати до Туреччини без самоізоляції та тестування, а лише з дотриманням необхідних вимог безпеки.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook, зазначає "Укрінформ".

"З 1 липня туристи з України зможуть подорожувати літаками до Туреччини без самоізоляції та тестування, лише з дотриманням необхідних вимог безпеки", - написав Криклій.

За його словами, це підтвердив Надзвичайний та Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере під час зустрічі.

Водночас міністр зауважив, що у разі виявлення підвищеної температури під час температурного скринінгу подорожувальникам пропонуватиметься пройти тестування на COVID-19.

Нагадаємо, що Туреччина презентувала програму безпечного туризму

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 06 2020 12:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фестивалі, концерти, чемпіонати і коронавірус: що і на коли перенесли?

Фестивалі, концерти, чемпіонати і коронавірус: що і на коли перенесли?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.