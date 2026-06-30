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Українські удари по рф посилюють тиск на путіна і підривають його стратегію ізоляції війни – NYT

30 червня 2026, 18:16
Українські удари по рф посилюють тиск на путіна і підривають його стратегію ізоляції війни – NYT
з вільних джерел
Україна почала завдавати більш масованих ударів по росії.

Україна продовжує завдавати ударів по москві, зривати постачання палива до росії та активізувала кампанію з ізоляції Криму, через що путін зіткнувся з новим витком тиску.

Як пише The New York Times, росіянам стає дедалі важче досягати успіхів на полі бою.

Сьогодні, 30 червня, мер москви Сергій Собянін повідомив про атаку на російську столицю – за його словами, засоби ППО нібито збили понад 60 дронів, що наближалися до міста. Губернатор Московської області Андрій Воробйов додав, що в Підмосков'ї внаслідок атаки загинула шестимісячна дитина, перебуваючи вдома, коли будинок загорівся після падіння дрона. У Міноборони рф заявили, що загалом під час наближення до москви та Криму збили 419 дронів.

Видання зазначає, що на початку червня російські окупанти почали просуватися на фронті, проте зараз у них дедалі частіше виникають проблеми, а Україна почала завдавати більш масованих ударів по росії, що підриває здатність путіна ізолювати російське суспільство від війни. Зеленський назвав цю кампанію "далекобійними санкціями" і охарактеризував її мету як чинення тиску на путіна з метою припинення війни. путін публічно відмовляється від переговорів, однак визнав, що удари по інфраструктурі, які призвели до нестачі палива, "створюють проблеми".

NYT нагадує, що 18 червня Україна завдала удару дронами по великому НПЗ у московській області, через що чотири аеропорти міста тимчасово закрилися. Зеленський зазначав, що ця атака була відповіддю на удар рф по Києво-Печерській лаврі. Удари України вже призвели до суттєвого дефіциту палива в росії – на заправних станціях по всій країні фіксують величезні черги.

"Страждають мирні жителі, гинуть діти – це результат дій київського режиму", – цинічно заявив речник кремля Дмитро Пєсков щодо загибелі дитини в Підмосков'ї.

Зеленський у нічному зверненні заявив, що українські удари "повертають реальність війни до росії", згадавши черги на заправках через удари по НПЗ, насосних станціях та експортних портах. "Ми досягаємо результатів, необхідних Україні, щоб держава-агресор не могла тримати війну 'десь там'", – сказав президент.

Видання також нагадало, що за даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, за шестимісячний період, який закінчився 31 травня, російські військові вбили 1272 мирних жителі та поранили ще 6871 особу на контрольованих урядом територіях.

війнаВладімір ПутінНПЗудари по рф

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