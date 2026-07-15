Українські удари по тилу рф стали проблемою для кремля – The New Yorker

Україна поступово змінює характер війни з росією.

Україна поступово змінює характер війни з росією, дедалі активніше завдаючи ударів по військових та енергетичних об'єктах у глибокому тилу противника.

Як пише The New Yorker, саме кампанія глибоких ударів стала проблемою для агресора і вплинула на зміну риторики Трампа щодо України.

Останніми тижнями Трамп демонструє значно прихильніше ставлення до Києва. Під час саміту НАТО в Анкарі він зустрівся із Зеленським. "Ми насправді вибудували хороші відносини. Важко в це повірити", – похизувався президент США.

Видання зазначає, що війна фактично ведеться на двох фронтах. На наземному – російські війська продовжують наступ, хоча його темпи істотно сповільнилися. За даними CSIS, росія цього року втрачає понад 30 тисяч військових щомісяця, просуваючись на окремих ділянках менш ніж на 100 метрів за добу. "Це одні з найповільніших темпів наступу в будь-якій війні за останнє століття", – йдеться у звіті.

Другим фронтом стало повітряне протистояння. Поєднання європейського фінансування, американської розвідки та українського виробництва дозволило суттєво наростити можливості Києва. Серед уражених стратегічних об'єктів – нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі, центр супутникового зв'язку поблизу москви, підприємство з виробництва компонентів для ракет у Волгограді та великі НПЗ. У Криму через систематичні удари виникли дефіцит пального та регулярні відключення електроенергії.

Водночас ці успіхи не розв'язують головної проблеми України – нестачі сучасних засобів ППО. Експерт Майкл Кофман попереджає, що без припинення взаємних ударів до кінця осені українські міста можуть опинитися у надзвичайно складній ситуації.

Джерело в МО рф порівняло нинішній етап із "Війною міст" під час ірано-іракського конфлікту 1980-х, коли фронт завмер і обидві сторони зосередилися на ударах по містах. "Вони до цього звикли. Ми вперше стикаємося з цим", – сказав неназваний представник міністерства.