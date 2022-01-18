Українські вчені розгадали геном креольських коней

Завдяки дослідженню вчених парламент Пуерто-Рико зареєстрував законопроєкт, яким породу Paso Fino оголосять національною спадщиною країни.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу розповів керівник проєкту - генетик, доцент кафедри зоології УжНУ Тарас Олексик.

"Генетики біологічного факультету Ужгородського національного університету разом з колегами з Пуерто-Рико і Швеції дослідили походження двох популяцій коней, що живуть на острові Пуерто-Рико. Результати дослідження були опубліковані в міжнародному науковому журналі “Scientific Reports” від престижного видавництва Nature і отримали широкий розголос в пресі. Науковці підтвердили генетичний зв’язок між двома популяціями, показавши, що предки чистокровних коней дорогої і престижної місцевої породи пасо фіно (ісп: Paso Fino), яку високо цінують у всьому світі завдяки своїй плавній і впевненій ході, були колись відібрані серед звичайних нечистокровних коней острова, також відомих як креольські коні (ісп: Criollo)", - розповів генетик.

За його словами, цей результат був дещо несподіваним, тому що креольським коням довгий час ніхто не придавав жодного значення.

"Історики припускали, що креольські коні були результатом суміші генофонду коней, завезених на каравелах з Піренейського півострова іспанськими конкістадорами після експедиції Колумба. В цій суміші були представники андалусійців, лузітанців, мерісеменьйо, мангаланга та інших південно-іспанських порід, але також і представники північних коней, зовні схожих на поні. З часом всі ці породи змішалися, створивши унікальну можливість для селекції цінних ознак, вперше поєднаних в цій унікальній генетичній суміші на карибських островах", - повідомив він.

Олексик пояснив, що найціннішим варіантом у цій суміші був варіант гену DMRT3, відомий як "метроном ходи" (англ: "Gait Keeper"). Одна з мутацій у цьому гені пов’язана з унікальним аллюром, відомим як пасо (ісп: Paso), що високо цінується серед селекціонерів. Пасо фіно - це природна хода, що характеризується чотирма рівномірними ударами копит і створює неповторний ритм. Ця хода настільки рівномірна, що дозволяє навіть вершнику початківцю спокійно витримувати довгі переїзди в сідлі, або навіть без сідла. Пуерториканські фермери вивели цю породу для того, щоб подорожувати верхи від плантації до плантації, смакуючи на ходу чашечкою кави, не розливши її.

Як розповів Олексик, сам процес генетичного дослідження тривав шість років. Результати дослідження базуються на повно-геномному аналізі 200 генотипів і мітохондріальних послідовностей ДНК пуерторіканських коней у поєднанні з геномними даними коней, доступними з інших досліджень. Зразки збирала аспірант Університету Пуерто-Рико Ніколь Аяла, а секвенування проводила аспірант Оклендського університету Стефані Кастро-Маркес. Частину генотипування проводили у шведському університеті сільськогосподарських наук в Уппсалі, в лабораторії проф. Габрієли Ліндгрен.

В результаті дослідження генетиків з УжНУ підтверджує, що пасо фіно є місцевою породою Пуерто-Рико, яка була сформована століттями селекції креольских коней на острові. В паралменті Пуерто-Рико зареєстрували законопроєкт, за яким коней пасо фіно визнають надбанням національної та культурної спадщини країни.

Креольські коні з Карибських островів були також завезені в Перу та Колумбію, де стали основою для місцевих порід пасо, що також є дуже цінними. Ринкова ціна пасо може сягати кількох мільйонів доларів США.

Науковці планують розвивати міжнародне наукове співробітництво та використати досвід та знання, набуті в ході вивчення змішаних порід, для розробки генетичних досліджень унікальних місцевих порід коней та інших сільськогосподарських тварин та рослин в Україні.

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