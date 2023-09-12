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Українські військові просунулися у районі Бахмута і на заході Запорізької області – ISW

12 вересня 2023, 08:07
Українські військові просунулися у районі Бахмута і на заході Запорізької області – ISW
Джерело unian
Контрнаступальні операції в Донецькій і Запорізькій областях тривають.

Також ЗСУ просунулися у районі Бахмута і на заході Запорізької області.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни ISW.

11 вересня українські військові оголосили, що за останній тиждень українські війська звільнили 2 квадратних кілометри території на бахмутському напрямку та досягли успіхів поблизу Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута) та Андріївки (9 км на південний захід від Бахмута).

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр також заявила, що за минулий тиждень українські війська на Таврійському (Запорізькому) оперативному напрямку здобули загалом 4,8 кв. Оріхів).

11 вересня українські війська продовжили контрнаступальні операції в Донецькій і Запорізькій областях, а також просунулися в районі Бахмута і на заході Запорізької області.

російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, на західному кордоні Донецько-східної Запорізької області, на заході Запорізької області і 11 вересня на окремих ділянках просунулися вперед.

Українські війська 11 вересня вели наступальні дії щонайменше на одній ділянці фронту та просунулися в районі Бахмута, на лінії Авдіївка – Донецьк, на західному кордоні Донецької та Східної Запорізької областей і на західній частині Запорізької області.

ЗСУконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

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