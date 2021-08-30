Українські військові провели евакуацію перекладачів з Кабула після невдалих спроб Канади і США

Усі були здивовані. Минулого місяця я намагався, щоб нас хтось завів. Ми запитали американців, канадців, катарців, усіх - і рішення не було. Вони боялися вийти. Українські солдати були для нас ангелами. Вони зробили надзвичайну роботу. У них великі серця

Українські військові, які дислокувалися в аеропорту Кабула, провели сміливу операцію, завдяки якій вдалося евакуювати афганських перекладачів, які працювали з військовими Канади.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише канадське видання The Globe and Mail.

Операція з порятунку перекладачів була проведена рано-вранці в п’ятницю в Кабулі, через день після того, як останній канадський евакуаційний літак вилетів з Афганістану, і через кілька годин після теракту біля воріт Міжнародного аеропорту Хаміда Карзая.

Після нападу США заявили, що в аеропорт дозволятимуть в'їзд тільки іноземним громадянам, але не афганцям, які мають візу.

Незважаючи на це обмеження, а також на зростаючі ризики для сил коаліції напередодні запланованого виведення останніх сил США 31 серпня, українські військові пішки вийшли до міста, щоб супроводжувати два мікроавтобуси з перекладачами, які прямували до Канади, та їхніми родинами, всього 19 осіб - на аеродром.

У солдатів були фотографії номерних знаків мікроавтобусів, і вони оточили та супроводжували транспортні засоби протягом останніх 600 метрів до аеропорту.

"Конвой увійшов в аеропорт, тому що українці вийшли. Ми просто надіслали їм номерні знаки наших транспортних засобів… і вони прийшли на місцевий базар, щоб знайти нас. Вони сказали: "Україна?", ми: "Так!", і вони провели нас всередину", - розповів Мохаммед Шариф Шараф, 49-річний батько п'яти дітей, який провів 10 років як перекладач, допомагаючи The Globe висвітлювати роль Канади у війні за Афганістан.

Дві попередні спроби, сплановані канадськими військовими до вильоту з аеропорту Кабула, не дали результату і не дозволили завезти групу Шарафа в аеропорт, як і інша спроба, організована Державним департаментом США. Ці операції спиралися на те, що афганці та їхні сім’ї зможуть дістатися до визначених пунктів зустрічі біля воріт аеропорту, що виявилося неможливим на тлі хаосу.

"Українська операція була успішною там, де інші провалилися, тому що українські військові перекинули в місто спецпризначенців пішки, щоб провести рятувальні операції. Евакуйовані заявили, що були приголомшені тим, що українські війська пішли на ризик, щоб врятувати їх, чого не зробили канадські і американські сили", - йдеться у статті.

"Усі були здивовані. Минулого місяця я намагався, щоб нас хтось завів. Ми запитали американців, канадців, катарців, усіх - і рішення не було. Вони боялися вийти. Українські солдати були для нас ангелами. Вони зробили надзвичайну роботу. У них великі серця", - сказав Джавед Хакмаль, 33-річний батько чотирьох дітей, який два роки працював із канадським спецназом у Кандагарі.