Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Українські військові відкрили вогонь у відповідь на обстріл своїх позицій на Луганщині - штаб ООС

Серед українських військових втрат і поранень немає, втрати противника уточнюються
За минулу добу, 21 жовтня, бойовики на Донбасі здійснили п’ять обстрілів, порушуючи мирні домовленості. У відповідь на один із них українські військові відкрили вогонь.
Українські військові відкрили вогонь у відповідь на обстріл своїх позицій на Луганщині - штаб ООС Фото: 112.ua

Як уточнює штаб операції Об’єднаних сил, йдеться про обстріл зі стрілецької зброї поблизу села Артема на Луганщині надвечір 21 жовтня, повідомляє "Громадське".

"Аби придушити вогневу активність ворога, зберегти власне життя і здоров'я, наші воїни відкрили вогонь у відповідь, що змусило противника припинити обстріл", - зазначають у штабі.

Там додають, що серед українських військових втрат і поранень немає, а втрати противника уточнюються.

Крім того, неподалік від Мар’їнки та Авдіївки українські військові виявили та подавили ворожий безпілотник, який пролетів лінію розмежування.

Від початку 22 жовтня бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню: в районі Новолуганського застосували автоматичний станковий гранатомет, а поблизу Артема - стрілецьку зброю. На ці обстріли українські військові також відкрили вогонь у відповідь.

20 жовтня один український військовий на Донбасі дістав акубаротравму (пошкодження вуха) внаслідок обстрілу бойовиків. Його стан здоров'я називають задовільним.

Читайте також: Кравчук назвав чотири умови для досягнення миру на Донбасі і його реінтеграції

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 10 2020 10:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.